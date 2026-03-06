Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

Обслуговування рахунків користувачів станом на 1 січня 2026 року здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські фінкомпанії)
Як повідомила пресслужба Національного банку України, загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше, порівняно з попереднім роком (станом на 01.01.2025 – 192,8 млн).
Так, кількість рахунків в банках становила 207,5 млн, із яких:
- майже 200,4 млн – рахунки фізичних осіб;
- 4,7 млн – рахунки фізичних осіб-підприємців;
- 2,4 млн – рахунки юридичних осіб.
Кількість рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг становила понад 1,11 млн рахунків, із яких:
- майже 1,03 млн – рахунки фізичних осіб;
- 84,2 тис. – рахунки фізичних осіб-підприємців;
- 0,46 тис. – рахунки юридичних осіб.
Загальна кількість користувачів, які відкрили рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку цього року досягла 87,3 млн. Це на 4,4% більше, ніж на початку минулого року (станом на 01.01.2025 – 83,6 млн).
Так, у банках обслуговувалося 86,3 млн користувачів, із яких:
- 82,8 млн – фізичні особи;
- 2,5 млн – фізичні особи-підприємці;
- майже 1 млн – юридичні особи.
У небанківських надавачів платіжних послуг обслуговувалося 1,03 млн користувачів, з яких:
- 946,7 тис. – фізичні особи;
- 83,8 тис. – фізичні особи-підприємці;
- 0,43 тис. – юридичні особи.
Співвідношення між кількістю рахунків та кількістю користувачів фізичних осіб свідчить, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.
Нагадаємо, що законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків.
Одна й та сама людина чи суб’єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.
Ще одна важлива тенденція – продовжувала зростати і кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно. На початку цього року дистанційно обслуговувалося 91,79% суб’єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб (станом на 01.01.2025 – 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб).
Детальніша статистика станом на 01.01.2026 – в інфографіці.
