Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

Обслуговування рахунків користувачів станом на 1 січня 2026 року здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські фінкомпанії)

Як повідомила пресслужба Національного банку України, загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше, порівняно з попереднім роком (станом на 01.01.2025 – 192,8 млн).

Так, кількість рахунків в банках становила 207,5 млн, із яких:

майже 200,4 млн – рахунки фізичних осіб;

4,7 млн – рахунки фізичних осіб-підприємців;

2,4 млн – рахунки юридичних осіб.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Кількість рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг становила понад 1,11 млн рахунків, із яких:

майже 1,03 млн – рахунки фізичних осіб;

84,2 тис. – рахунки фізичних осіб-підприємців;

0,46 тис. – рахунки юридичних осіб.

Загальна кількість користувачів, які відкрили рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку цього року досягла 87,3 млн. Це на 4,4% більше, ніж на початку минулого року (станом на 01.01.2025 – 83,6 млн).

Так, у банках обслуговувалося 86,3 млн користувачів, із яких:

82,8 млн – фізичні особи;

2,5 млн – фізичні особи-підприємці;

майже 1 млн – юридичні особи.

У небанківських надавачів платіжних послуг обслуговувалося 1,03 млн користувачів, з яких:

946,7 тис. – фізичні особи;

83,8 тис. – фізичні особи-підприємці;

0,43 тис. – юридичні особи.

Співвідношення між кількістю рахунків та кількістю користувачів фізичних осіб свідчить, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.

Нагадаємо, що законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків.

Одна й та сама людина чи суб’єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.

Ще одна важлива тенденція – продовжувала зростати і кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно. На початку цього року дистанційно обслуговувалося 91,79% суб’єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб (станом на 01.01.2025 – 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб).

Детальніша статистика станом на 01.01.2026 – в інфографіці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ