close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

06.03.2026 20:10
Микола Деркач

Обслуговування рахунків користувачів станом на 1 січня 2026 року здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські фінкомпанії)

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

Фото: chatgpt.com

Як повідомила пресслужба Національного банку України, загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше, порівняно з попереднім роком (станом на 01.01.2025 – 192,8 млн).

Так, кількість рахунків в банках становила 207,5 млн, із яких:

  • майже 200,4 млн – рахунки фізичних осіб;
  • 4,7 млн – рахунки фізичних осіб-підприємців;
  • 2,4 млн – рахунки юридичних осіб.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Кількість рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг становила понад 1,11 млн рахунків, із яких:

  • майже 1,03 млн – рахунки фізичних осіб;
  • 84,2 тис. – рахунки фізичних осіб-підприємців;
  • 0,46 тис. – рахунки юридичних осіб.

Загальна кількість користувачів, які відкрили рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку цього року досягла 87,3 млн. Це на 4,4% більше, ніж на початку минулого року (станом на 01.01.2025 – 83,6 млн).

Так, у банках обслуговувалося 86,3 млн користувачів, із яких:

  • 82,8 млн – фізичні особи;
  • 2,5 млн – фізичні особи-підприємці;
  • майже 1 млн – юридичні особи.

У небанківських надавачів платіжних послуг обслуговувалося 1,03 млн користувачів, з яких:

  • 946,7 тис. – фізичні особи;
  • 83,8 тис. – фізичні особи-підприємці;
  • 0,43 тис. – юридичні особи.

Співвідношення між кількістю рахунків та кількістю користувачів фізичних осіб свідчить, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.

Нагадаємо, що законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків.

Одна й та сама людина чи суб’єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.

Ще одна важлива тенденція – продовжувала зростати і кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно. На початку цього року дистанційно обслуговувалося 91,79% суб’єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб (станом на 01.01.2025 – 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб).

Детальніша статистика станом на 01.01.2026 – в інфографіці.

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

Фото: НБУ

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США 06.03.2026

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США
В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ 06.03.2026

В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ
Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank 05.03.2026

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank
Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ 04.03.2026

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ
Скільки грошей зберігають підприємці в банках 03.03.2026

Скільки грошей зберігають підприємці в банках
Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів 02.03.2026

Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:10

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

 Сьогодні  19:20

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

 Сьогодні  18:30

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

 Сьогодні  17:40

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

 Сьогодні  16:50

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій

 Сьогодні  16:00

Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ

 Сьогодні  15:10

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.