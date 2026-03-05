close-btn
PaySpaceMagazine

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

05.03.2026 17:00
Ольга Деркач

На купівлю неплатоспроможних державних банків Мотор-Банк та PINbank претендують шість потенційних інвесторів. Серед них — три банківські установи та три компанії небанківського фінансового сектору

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

Фото: freepik.com

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Forbes Ukraine.

За даними видання, інформацію про можливих учасників конкурсу надали двоє представників фінансового ринку, які погодилися говорити на умовах анонімності. Серед банків, що розглядають участь у придбанні, називають Асвіо Банк, Таскомбанк та Індустріалбанк.

Окрім банків, інтерес до активів також проявили небанківські фінансові компанії. Йдеться про фінансову компанію EasyPay та лізингову компанію Еска Капітал. Ще одним претендентом, за словами джерел, є іноземна компанія, однак її назву та країну походження наразі не розголошують.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення продовжити терміни проведення відкритих конкурсів щодо продажу Мотор-Банку та PINbank. Відповідні рішення виконавча дирекція фонду затвердила 3 березня.

Читайте також: Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Згідно з оновленим графіком, прийом конкурсних пропозицій триватиме до 17 березня 2026 року включно. Після цього Фонд планує провести розгляд поданих заявок та визначити переможця конкурсу до 19 березня включно.

Також визначено строки доступу до так званих кімнат даних — спеціальних інформаційних ресурсів, у яких потенційні інвестори можуть ознайомитися з матеріалами щодо банків. Доступ до цих даних буде відкритий до 10 березня 2026 року включно.

Нагадаємо, польський Bank Gospodarstwa Krajowego запрацює в Україні. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні» (реєстр. №0363). Документ створює правові підстави для роботи польського банку розвитку на території України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Землі утвориться новий суперконтинент — учені

PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн

Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ 04.03.2026

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ
Скільки грошей зберігають підприємці в банках 03.03.2026

Скільки грошей зберігають підприємці в банках
Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів 02.03.2026

Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів
В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego 27.02.2026

В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego
Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025 26.02.2026

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025
Українцям масово блокують рахунки: що далі 25.02.2026

Українцям масово блокують рахунки: що далі
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт

 Сьогодні  17:00

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

 Сьогодні  15:40

На Землі утвориться новий суперконтинент — учені

 Сьогодні  13:00

PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн

 Сьогодні  11:40

Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд

 Сьогодні  10:20

Біткоїн-акули активно скуповують криптовалюту

 04.03.2026  21:30

Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.