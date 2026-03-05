Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

На купівлю неплатоспроможних державних банків Мотор-Банк та PINbank претендують шість потенційних інвесторів. Серед них — три банківські установи та три компанії небанківського фінансового сектору

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Forbes Ukraine.

За даними видання, інформацію про можливих учасників конкурсу надали двоє представників фінансового ринку, які погодилися говорити на умовах анонімності. Серед банків, що розглядають участь у придбанні, називають Асвіо Банк, Таскомбанк та Індустріалбанк.

Окрім банків, інтерес до активів також проявили небанківські фінансові компанії. Йдеться про фінансову компанію EasyPay та лізингову компанію Еска Капітал. Ще одним претендентом, за словами джерел, є іноземна компанія, однак її назву та країну походження наразі не розголошують.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення продовжити терміни проведення відкритих конкурсів щодо продажу Мотор-Банку та PINbank. Відповідні рішення виконавча дирекція фонду затвердила 3 березня.

Згідно з оновленим графіком, прийом конкурсних пропозицій триватиме до 17 березня 2026 року включно. Після цього Фонд планує провести розгляд поданих заявок та визначити переможця конкурсу до 19 березня включно.

Також визначено строки доступу до так званих кімнат даних — спеціальних інформаційних ресурсів, у яких потенційні інвестори можуть ознайомитися з матеріалами щодо банків. Доступ до цих даних буде відкритий до 10 березня 2026 року включно.

Нагадаємо, польський Bank Gospodarstwa Krajowego запрацює в Україні. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні» (реєстр. №0363). Документ створює правові підстави для роботи польського банку розвитку на території України.

