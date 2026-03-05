close-btn
PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн

05.03.2026 13:00
Ольга Деркач

Регулятор грального ринку PlayCity провів планову перевірку діяльності ТОВ «Слотс ю.ей» та за її результатами застосував до компанії штрафні санкції на суму ₴4 323 500

Фото: freepik.com, PlayCity

Про це PlayCity повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час перевірки фахівці регулятора виявили низку порушень у діяльності організатора азартних ігор. Частину з них компанія усунула безпосередньо під час проведення перевірки.

Водночас щодо інших порушень PlayCity видав організатору відповідні розпорядження. Документи зобов’язують компанію усунути виявлені недоліки у визначені терміни.

Цікаве по темі: PlayCity оштрафував Favbet на ₴9 млн

У регуляторі зазначили, що перевірка проводилася в межах планових заходів контролю за діяльністю операторів азартних ігор. Такі перевірки спрямовані на забезпечення дотримання ліцензійних умов та стандартів відповідальної гри на ринку.

PlayCity наголошує, що продовжує системно контролювати діяльність організаторів азартних ігор, щоб забезпечити прозорість роботи ринку та виконання вимог законодавства.

Нагадаємо, що PlayCity оштрафував на ₴4,8 млн блогерку-мільйонницю за незаконну рекламу онлайн-казино. Мова йде про популярну українську блогерку, яка відома під ніком Сімбочка в Instagram. За даними регулятора, на своїй сторінці блогерка поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино.

Раніше ми писали, що PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу. За розрахунками бюджет додатково поповниться на ₴50 мільйонів. Як наголошують у PlayCity видача ліцензій здійснюється за новими правилами у сфері азартних ігор, які раніше змінив Кабінет міністрів України.

Крім того, стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії. Нелегальні онлайн-казино — це подвійна проблема. Держава недоотримує податки, а гравці залишаються без будь-яких гарантій захисту. PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів, як відповідь на виклики тіньового ринку.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.