Роботу Telegram в Україні можуть обмежити — МВС і СБУ

24.02.2026 11:20
Ольга Деркач

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступником голови СБУ Іваном Рудницьким виступили за необхідність врегулювання діяльності Telegram в Україні. На їхню думку, цей месенджер дедалі частіше використовується як інструмент для вербування громадян з метою організації диверсій та терактів

Фото: pexels.com

Ігор Клименко зазначив, що значна частина злочинів такого характеру пов’язана саме з Telegram. За його оцінкою, у відсотковому співвідношенні йдеться приблизно про половину подібних випадків. Він підкреслив, що питання можливих обмежень не повинно розглядатися виключно силовими структурами, а має стати предметом ширшої суспільної дискусії.

Очільник МВС наголосив, що мова не йде про повну заборону месенджера. Йдеться про пошук ефективних механізмів, які дозволили б знизити рівень терористичних загроз та мінімізувати використання платформи для координації протиправної діяльності.

Позицію міністра підтримав заступник голови СБУ Іван Рудницький. Він заявив про потребу посилення державного регулювання інтернет-ресурсів, які потенційно можуть застосовуватися для організації злочинної або терористичної активності. За його словами, не лише правоохоронні органи, а й інші профільні державні інституції мають активніше реалізовувати регулятивні повноваження. Це необхідно для обмеження та недопущення використання інформаційних і цифрових платформ у протиправних цілях, зокрема для підготовки та здійснення терактів.

Цікаве по темі: Telegram відкриває доступ до токенізованих акцій

Раніше з подібною ініціативою виступила і заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона також запропонувала розглянути можливість обмеження роботи Telegram.

У своєму дописі вона зазначила: «Сьогоднішній теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи. Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити».

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Дія запускає нову функцію для українців за кордоном

Рієлторський ринок в Україні скоро врегулюють — народна депутатка

Джерело: Українська правда.

