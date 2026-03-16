Фактори, які можуть розхитати крипторинок цього тижня

На економічному календарі США попереду надзвичайно насичений тиждень: очікуються нові дані щодо інфляції та рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки. Усе це відбувається на тлі реакції фінансових ринків на війну на Близькому Сході

Крипторинок демонструє рідкісне «зелене» ранкове зростання — більшість активів за останні 24 години подорожчали. Водночас протягом тижня можливі нові сплески волатильності: увага інвесторів зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи та на тому, що її голова Джером Пауелл скаже про вплив війни в Ірані на інфляцію.

Тим часом президент США Дональд Трамп планує оголосити, що кілька країн погодилися сформувати коаліцію для супроводу суден через Ормузьку протоку, оскільки ціни на паливо у світі продовжують зростати.

Економічні події 16–20 березня

Ринки також реагуватимуть на удари США по острову Харг — ключовому центру іранської нафтової індустрії — які були завдані на вихідних. Ф’ючерси на акції вже перейшли у «зелену» зону, а ціна на нафту знову досягла $100 за барель.

Головним днем економічних новин стане середа (18 березня). Тоді опублікують звіт про інфляцію виробничих цін (PPI) за лютий, який, ймовірно, не змінить «яструбину» позицію ФРС. Того ж дня відбудеться засідання центрального банку США з рішенням щодо процентної ставки. Однак ф’ючерсні ринки CME оцінюють імовірність того, що ставка залишиться без змін, у 99%.

«ФРС буде в центрі уваги, особливо з огляду на те, що ми бачимо, як ринок відступає від очікувань щодо зниження ставок», — зазначив старший глобальний інвестиційний стратег Edward Jones Анджело Куркафас.

Інвестори раніше розраховували на більше знижень ставок цього року — зазвичай це позитивний фактор для акцій і криптоактивів. Однак ці очікування зменшилися через побоювання, що різке зростання цін на енергоносії може знову прискорити інфляцію.

Це буде передостаннє засідання Джерома Пауелла на посаді голови ФРС — його каденція завершується у травні. Тож наступне рішення щодо ставок може бути ухвалене вже після того, як цього року керівництво регулятором перейме кандидат Дональда Трампа Кевін Уорш.

У четвер (19 березня) також оприлюднять індекс виробничої активності Федерального резервного банку Філадельфії та дані щодо продажів нових будинків у США за січень.

«Цього тижня одночасно маємо війну в Ірані, нові дані щодо інфляції та засідання ФРС», — зазначили аналітики Kobeissi Letter.

Перспективи крипторинку

За вихідні загальна капіталізація крипторинку зросла приблизно на $70 млрд і в понеділок вранці досягла $2,54 трлн.

Біткоїн піднімався до $74 000, але знову зіткнувся з опором на цьому рівні й почав відступати. Ціна Ethereum продовжила поступово зростати, вперше за кілька місяців перевищивши $2 200.

Серед альткоїнів динаміка була змішаною: помірне зростання показали Solana, Chainlink, Zcash та Bittensor.

Джерело: CryptoPotato.