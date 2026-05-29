close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

29.05.2026 16:50
Микола Деркач

Цьогоріч виповнюється 35 років становлення в Україні системи господарських судів. З цієї нагоди Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету «Господарська юстиція України»

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Вчора її презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час міжнародної науково-практичної конференції «Господарська юрисдикція України: 35 років розвитку та європейські орієнтири».

«Монета – це більше, ніж просто метал, більше, ніж карбування. Це спосіб зафіксувати в історії ті події, які формують державу. І сьогодні Національний банк України вводить у обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України – одного із фундаментів сучасної держави, від якого, зокрема, залежить робота бізнесу, інвестиційний клімат, міжнародна довіра», – сказав Олексій Шабан.

Читайте також: Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Про монету

Номінал пам’ятної монети «Господарська юстиція України» – 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу.

На аверсі головним елементом є геометрична форма квадрата, що символізує юрисдикцію як основу правової системи та уособлює стабільність, рівновагу, порядок і фундаментальність. Додаткові абстрактні елементи формують середовище хаосу та зовнішніх впливів. Уся композиція метафорично ілюструє стабільність у світі постійних змін.

На реверсі зображена архітектурна колона, що уособлює непохитність правової системи. Ліворуч від колони написи: «35» та «Господарська юстиція України». Знизу напис: ДОСВІД / ДОВІРА / ДІЄВІСТЬ (півколом), що відображає ключові цінності господарської юстиції: професійну спадковість, суспільну довіру та ефективність у вирішенні економічних спорів.

  • Дизайн – Тетяна Балута.
  • Тираж – до 50 000 штук.

Придбати монету можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Банки розширять фінансування оборонної галузі

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги 29.05.2026

Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги
PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн 29.05.2026

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн
Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги 29.05.2026

Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги
Скільки заробляють українські АЗС на бензині та дизелі 29.05.2026

Скільки заробляють українські АЗС на бензині та дизелі
Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право 28.05.2026

Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право
Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад 27.05.2026

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  17:30

Вчені заявили про несподівану загрозу від супутників

 Сьогодні  16:50

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

 Сьогодні  16:10

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

 Сьогодні  15:30

Директор з інновацій залишає NovaPay

 Сьогодні  14:10

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн

 Сьогодні  13:30

Вчені перетворюють ядерні відходи на батареї, що працюватимуть сотні років

 Сьогодні  12:40

ДПС запустила новий сервіс для бізнесу

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.