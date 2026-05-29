НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

Цьогоріч виповнюється 35 років становлення в Україні системи господарських судів. З цієї нагоди Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету «Господарська юстиція України»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Вчора її презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час міжнародної науково-практичної конференції «Господарська юрисдикція України: 35 років розвитку та європейські орієнтири».

«Монета – це більше, ніж просто метал, більше, ніж карбування. Це спосіб зафіксувати в історії ті події, які формують державу. І сьогодні Національний банк України вводить у обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України – одного із фундаментів сучасної держави, від якого, зокрема, залежить робота бізнесу, інвестиційний клімат, міжнародна довіра», – сказав Олексій Шабан.

Про монету

Номінал пам’ятної монети «Господарська юстиція України» – 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу.

На аверсі головним елементом є геометрична форма квадрата, що символізує юрисдикцію як основу правової системи та уособлює стабільність, рівновагу, порядок і фундаментальність. Додаткові абстрактні елементи формують середовище хаосу та зовнішніх впливів. Уся композиція метафорично ілюструє стабільність у світі постійних змін.

На реверсі зображена архітектурна колона, що уособлює непохитність правової системи. Ліворуч від колони написи: «35» та «Господарська юстиція України». Знизу напис: ДОСВІД / ДОВІРА / ДІЄВІСТЬ (півколом), що відображає ключові цінності господарської юстиції: професійну спадковість, суспільну довіру та ефективність у вирішенні економічних спорів.

Дизайн – Тетяна Балута.

Тираж – до 50 000 штук.

Придбати монету можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

