Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

Від ІТ та кібербезпеки до промисловості і держсектору — Державна служба зайнятості назвала професії з найвищими зарплатами в Україні. Деякі фахівці можуть заробляти до ₴170 тис. на місяць

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

10 місце – аналітик з оцінки вразливостей. Належить до посад професіоналів. Це фахівець з кібербезпеки, який виявляє, аналізує та оцінює слабкі місця в IT-інфраструктурі, програмному забезпеченні та системах захисту. Середня оплата праці – 55 тисяч гривень.

9 місце – начальник складського господарства. Належить до групи управителі. Керівна посада, де працівник відповідальний за організацію приймання, зберігання, обліку та відпуску товарно-матеріальних цінностей. Такому спеціалісту пропонують в середньому 55 тисяч гривень.

8 місце – заступник директора департаменту – начальник відділу. Як і попередня посада, належить до управителів. Відноситься до керівників апарату центральних органів державної влади. Заробітна плата – 70,5 тисяч гривень.

7 місце – арбітражний керуючий. Це також посада з числа управителів. Це незалежний фахівець, який призначається господарським судом для управління майном боржника, проведення санації або ліквідації у справах про банкрутство. Оплата праці в середньому – 80 тисяч.

6 місце – фахівець з розроблення комп’ютерних програм та програмного забезпечення. Це ІТ-професіонал, який проектує, пише, тестує, впроваджує та підтримує програмні продукти. Відноситься до групи фахівців. Має приблизно 96,6 тисяч зарплати.

5 місце – технічний керівник. Відноситься до групи управителів. Працівник, що управляє виробничими підрозділами у промисловості. В середньому за місяць отримує 105 тисяч гривень.

4 місце – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Посада належить до групи професіонали. Такий працівник відповідає за перевірку якості, функціональності та безпеки програмного забезпечення, виявляючи помилки перед релізом. Такий спеціаліст отримує в основному 110 тисяч гривень.

3 місце – вишкоелектромонтажник. Бронзу отримує посада з групи кваліфікованих робітників з інструментом. Це фахівець, який займається монтажем, демонтажем, налаштуванням та технічним обслуговуванням висотних конструкцій, зокрема бурових установок, веж зв’язку та опор ліній електропередач (ЛЕП). Заробітна плата – 125 тисяч гривень.

2 місце – директор з виробництва. Професія відноситься до числа управителів. Такі працівники – це керівники виробничих підрозділів у промисловості. Це ключовий управлінець, який відповідає за весь виробничий цикл: від закупівлі сировини та контролю якості до випуску готової продукції та логістики. Директор з виробництва в середньому має заробітну плату у розмірі 125 тисяч гривень.

1 місце – оператор радіочастотного контролю. Золото в змаганні за найвищу заробітну плату отримує працівник, що відноситься до фахівців. Це технічний спеціаліст, який проводить моніторинг використання радіочастотного спектра. Саме ця людина вимірює параметри радіовипромінювань, виявляє його незаконні джерела та забезпечує дотримання правил радіообміну. Заробітна плата такого фахівця – 170 тисяч гривень.

Також до високооплачуваних спеціалістів в Україні відносяться інженер із впровадження нової техніки й технології, електрозварник, плавильник абразивних матеріалів, технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників, монтажник компресорів, насосів та вентиляторів, а також різальник бетонних та залізобетонних виробів.

Якщо ж глянути у протилежну сторону, де працівникам в середньому пропонують найменше коштів, то тут першість тримає робітник в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування, а саме фотограф. А також робітник, що обслуговує машини – оператор проекційного та звукового устаткування. Мова про працівників кінотеатрів, концертних залів, конференцій, які відповідають за якісний показ зображення та належний звуковий супровід.

