close-btn
PaySpaceMagazine

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

27.05.2026 20:00
Микола Деркач

Вчені зафіксували дивний квантовий ефект: фотони ніби проводять «мінусовий» час усередині атомної хмари та виходять із неї ще до моменту входу. Дослідження може змінити уявлення про поведінку світла на квантовому рівні

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

Фото: magnific.com

Група фізиків повідомила про спостереження незвичного квантового явища, під час якого фотони демонстрували так званий «негативний час перебування» всередині атомної хмари рубідію. Результати дослідження опублікували в журналі Physical Review Letters.

У межах експерименту фотони проходили через хмару атомів рубідію, які тимчасово поглинали їхню енергію та переводили її у збуджений стан. Зазвичай це мало б затримувати частинки світла. Однак дослідники виявили, що деякі фотони виходили з хмари раніше, ніж очікувалося — настільки рано, що розрахунки показували «негативний» час перебування всередині середовища.

Читайте також: Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

Подібний ефект уже фіксували ще у 1993 році, але тоді більшість фізиків пояснювала його особливостями форми світлового імпульсу, а не реальною фізичною властивістю. Нова робота вперше показала, що «негативний час» можна безпосередньо виміряти через взаємодію фотонів з атомами.

Для цього вчені використали метод слабких квантових вимірювань: через атомну хмару пропускали додатковий лазерний промінь та аналізували зміни його фази. Після мільйонів повторень експерименту результати підтвердили, що фотони дійсно поводяться так, ніби проводять у хмарі менше ніж нуль часу.

Автори наголошують, що мова не йде про подорожі у часі чи порушення законів фізики. Ефект повністю узгоджується з квантовою механікою, але демонструє, наскільки парадоксально можуть поводитися частинки світла у квантовому світі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як виглядає помираюча зірка — фото

Європу накриє пекельна спека: температура злетить до рекордних рівнів

Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води 27.05.2026

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води
Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт 27.05.2026

Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт
Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда 26.05.2026

Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда
Як виглядає помираюча зірка — фото 25.05.2026

Як виглядає помираюча зірка — фото
Європу накриє пекельна спека: температура злетить до рекордних рівнів 23.05.2026

Європу накриє пекельна спека: температура злетить до рекордних рівнів
Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу 22.05.2026

Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  21:00

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

 Сьогодні  20:30

Рада провалила закон про оподаткування посилок

 Сьогодні  20:00

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

 Сьогодні  19:30

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

 Сьогодні  18:10

ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

 Сьогодні  17:30

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

 Сьогодні  16:50

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.