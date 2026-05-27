Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

Вчені зафіксували дивний квантовий ефект: фотони ніби проводять «мінусовий» час усередині атомної хмари та виходять із неї ще до моменту входу. Дослідження може змінити уявлення про поведінку світла на квантовому рівні

Група фізиків повідомила про спостереження незвичного квантового явища, під час якого фотони демонстрували так званий «негативний час перебування» всередині атомної хмари рубідію. Результати дослідження опублікували в журналі Physical Review Letters.

У межах експерименту фотони проходили через хмару атомів рубідію, які тимчасово поглинали їхню енергію та переводили її у збуджений стан. Зазвичай це мало б затримувати частинки світла. Однак дослідники виявили, що деякі фотони виходили з хмари раніше, ніж очікувалося — настільки рано, що розрахунки показували «негативний» час перебування всередині середовища.

Подібний ефект уже фіксували ще у 1993 році, але тоді більшість фізиків пояснювала його особливостями форми світлового імпульсу, а не реальною фізичною властивістю. Нова робота вперше показала, що «негативний час» можна безпосередньо виміряти через взаємодію фотонів з атомами.

Для цього вчені використали метод слабких квантових вимірювань: через атомну хмару пропускали додатковий лазерний промінь та аналізували зміни його фази. Після мільйонів повторень експерименту результати підтвердили, що фотони дійсно поводяться так, ніби проводять у хмарі менше ніж нуль часу.

Автори наголошують, що мова не йде про подорожі у часі чи порушення законів фізики. Ефект повністю узгоджується з квантовою механікою, але демонструє, наскільки парадоксально можуть поводитися частинки світла у квантовому світі.

За матеріалами scitechdaily.com.