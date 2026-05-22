Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу

Пластикові обгортки від їжі, пляшки, кришки та ковпачки — беззаперечно найпоширеніші види сміття, які знаходять на узбережжях у різних частинах світу. Про це йдеться у новому дослідженні

Науковці проаналізували дані понад 5 300 досліджень прибережного сміття, створивши перший у світі глобальний аналіз такого масштабу. Для цього вони використали інформацію з 355 вже наявних наукових робіт на цю тему.

«Це звичайні речі, якими ми користуємося щодня, — сказав засновник міжнародного підрозділу з дослідження морського сміття Плімутського університету Річард Томпсон. — Навіть у країнах із доволі розвиненою системою поводження з відходами саме ці предмети домінують на узбережжях».

За його словами, велика кількість одноразового пластику в даних не стала несподіванкою. Водночас його вразило, наскільки стабільно такі відходи траплялися на узбережжях усіх семи континентів.

Для підготовки аналізу дослідники вивчили сотні наукових робіт і джерел, відбираючи лише ті дослідження узбереж, які мали схожу методологію та містили дані про типи знайденого сміття. Рівень достовірності даних для кожної країни визначали залежно від кількості доступних досліджень та інших факторів.

Зібрана інформація охопила 94 країни. На основі цих даних команда також змогла оцінити ситуацію ще у 18 країнах. Пластикові відходи, пов’язані з їжею та напоями, були присутні у прибережному смітті в 93% цих держав. Жоден інший тип сміття не виявився настільки поширеним. Поліетиленові пакети фігурували в даних 39% країн, а недопалки — у 38%.

Втім, дослідники зафіксували й регіональні відмінності. Наприклад, пластикові пакети стабільно залишалися одним із найпоширеніших видів сміття в Азії.

У дослідженні також зазначається, що заборона пластикових пакетів не обов’язково означає зменшення таких відходів. Серед можливих причин називають слабке виконання екологічної політики або імпорт сміття з інших країн.

Мікропластик і пластик, який неможливо ідентифікувати, у дослідження не включали. Однак автори наголосили, що такі частинки зазвичай походять від більшого пластикового сміття, яке можна визначити.

Тим часом спроби створити міжнародний договір для боротьби із пластиковим забрудненням опинилися в кризі. Голова переговорів щодо угоди залишив посаду у жовтні після звинувачень у закулісному тиску з боку Програми ООН з навколишнього середовища, яка курує переговорний процес. Також цього місяця стало відомо, що найбільший донор програми — Норвегія — переглядає своє фінансування організації.

Джерело: The Guardian.