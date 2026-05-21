Goldman Sachs продає Solana та XRP — погані новини для інвесторів

Криптоаналітик під псевдонімом Merlijn повідомив погані новини для інвесторів Solana та XRP — Goldman Sachs позбувся своєї експозиції до цих монет. Аналітик назвав це сигналом переконаності, оскільки один із найбільших банків США зберіг інвестиції в Біткоїн та Ethereum

Аналітик попередив власників Solana та XRP

У дописі в X Merlijn заявив, що рішення Goldman Sachs продати свої частки в ETF на Solana та XRP є поганою новиною для інвесторів цих активів. За його словами, американський банк «відокремив переможців від тих, хто програє», адже зберіг експозицію до Біткоїна та Ethereum. Аналітик додав, що це не ринковий сигнал, а «заява про переконаність».

BAD NEWS FOR SOLANA AND XRP HOLDERS: 🇺🇸 Goldman Sachs just separated winners from losers. Publicly. Sold: all Solana ETF holdings.

Sold: all XRP ETF holdings. Kept: Bitcoin exposure.

Kept: Ethereum infrastructure plays. BlackRock: $7B on Ethereum. Bitcoin ETF dominant.… pic.twitter.com/LVRXSg1X7P — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) May 18, 2026

Втім, варто зазначити, що Goldman Sachs також скоротив експозицію до Біткоїна та Ethereum разом із продажем ETF на Solana та XRP. Банк майже на 70% зменшив свої позиції в Ethereum-ETF від BlackRock і тепер володіє акціями фонду на трохи більш як $100 млн. Експозиція до Біткоїна через BTC-ETF скоротилася до менш ніж $700 млн.

Водночас Goldman Sachs був одним із найбільших інституційних власників XRP-ETF — банк утримував позицію на $153 млн у чотирьох фондах. Також установа володіла ETF на Solana більш ніж на $100 млн. Продаж цих активів у першому кварталі цього року відбувся на тлі спаду крипторинку, через який обидві монети зазнали значного падіння.

Наразі XRP втратив понад 26% від початку року, тоді як Solana — більш як 30% на тлі триваючого ведмежого ринку. Біткоїн та Ethereum також просіли на 10% та 28% відповідно.

Читайте також: Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число

Цікаво, що Goldman Sachs відкрив нову позицію в казначейській компанії Hyperliquid Strategies, отримавши експозицію до токена децентралізованої біржі деривативів Hyperliquid. Цей актив зріс більш ніж на 120% від початку року та став найефективнішим серед топ-10 криптоактивів.

Попит на XRP не залежить від одного гравця

Зауважимо, що криптоексперт X Finance Bull зазначив, що потоки коштів у XRP-ETF залишаються позитивними попри те, що Goldman Sachs — найбільший інституційний власник — продав свою позицію. За його словами, це свідчить про те, що попит не сконцентрований в одній компанії, а розподілений між кількома інституційними покупцями, які продовжили накопичення після виходу банку.

Експерт також звернув увагу, що XRP-ETF перевершують за результатами Bitcoin-ETF та Ethereum-ETF, які, за його словами, продовжують фіксувати значні відтоки капіталу.

За даними SoSoValue, BTC-ETF цього місяця вже зафіксували відтік на $800 млн. Ethereum-ETF також залишаються «в мінусі» — відтік становить $260 млн.

Тим часом XRP-ETF цього місяця залучили майже $100 млн, а Solana-ETF показують ще кращий результат із припливом у $103 млн. X Finance Bull заявив, що позитивна динаміка XRP-ETF свідчить про формування «дна» завдяки ширшій базі інституційного капіталу, а не підтримці одного банку.

🚨 AMONG THE TOP CRYPTO ETFs, WHY IS $XRP THE ONLY SPOT ETF STILL GREEN FOR BOTH LAST WEEK AND THIS WEEK? 👇 Goldman Sachs liquidated their entire $154M XRP position in Q1. Bitcoin ETFs are bleeding $979 Millions.

Ethereum ETFs losing $148 Millions.

And XRP? Still green.… https://t.co/sh1nUnPzfK pic.twitter.com/VfvRP4hcc5 — X Finance Bull (@Xfinancebull) May 20, 2026

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

Кити знову накопичують Біткоїн: чого очікувати

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

За матеріалами bitcoinist.com.