Goldman Sachs продає Solana та XRP — погані новини для інвесторів

21.05.2026 20:10
Микола Деркач

Криптоаналітик під псевдонімом Merlijn повідомив погані новини для інвесторів Solana та XRP — Goldman Sachs позбувся своєї експозиції до цих монет. Аналітик назвав це сигналом переконаності, оскільки один із найбільших банків США зберіг інвестиції в Біткоїн та Ethereum

У дописі в X Merlijn заявив, що рішення Goldman Sachs продати свої частки в ETF на Solana та XRP є поганою новиною для інвесторів цих активів. За його словами, американський банк «відокремив переможців від тих, хто програє», адже зберіг експозицію до Біткоїна та Ethereum. Аналітик додав, що це не ринковий сигнал, а «заява про переконаність».

Втім, варто зазначити, що Goldman Sachs також скоротив експозицію до Біткоїна та Ethereum разом із продажем ETF на Solana та XRP. Банк майже на 70% зменшив свої позиції в Ethereum-ETF від BlackRock і тепер володіє акціями фонду на трохи більш як $100 млн. Експозиція до Біткоїна через BTC-ETF скоротилася до менш ніж $700 млн.

Водночас Goldman Sachs був одним із найбільших інституційних власників XRP-ETF — банк утримував позицію на $153 млн у чотирьох фондах. Також установа володіла ETF на Solana більш ніж на $100 млн. Продаж цих активів у першому кварталі цього року відбувся на тлі спаду крипторинку, через який обидві монети зазнали значного падіння.

Наразі XRP втратив понад 26% від початку року, тоді як Solana — більш як 30% на тлі триваючого ведмежого ринку. Біткоїн та Ethereum також просіли на 10% та 28% відповідно.

Цікаво, що Goldman Sachs відкрив нову позицію в казначейській компанії Hyperliquid Strategies, отримавши експозицію до токена децентралізованої біржі деривативів Hyperliquid. Цей актив зріс більш ніж на 120% від початку року та став найефективнішим серед топ-10 криптоактивів.

Попит на XRP не залежить від одного гравця

Зауважимо, що криптоексперт X Finance Bull зазначив, що потоки коштів у XRP-ETF залишаються позитивними попри те, що Goldman Sachs — найбільший інституційний власник — продав свою позицію. За його словами, це свідчить про те, що попит не сконцентрований в одній компанії, а розподілений між кількома інституційними покупцями, які продовжили накопичення після виходу банку.

Експерт також звернув увагу, що XRP-ETF перевершують за результатами Bitcoin-ETF та Ethereum-ETF, які, за його словами, продовжують фіксувати значні відтоки капіталу.

За даними SoSoValue, BTC-ETF цього місяця вже зафіксували відтік на $800 млн. Ethereum-ETF також залишаються «в мінусі» — відтік становить $260 млн.

Тим часом XRP-ETF цього місяця залучили майже $100 млн, а Solana-ETF показують ще кращий результат із припливом у $103 млн. X Finance Bull заявив, що позитивна динаміка XRP-ETF свідчить про формування «дна» завдяки ширшій базі інституційного капіталу, а не підтримці одного банку.

За матеріалами bitcoinist.com.

