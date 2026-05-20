3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

Біткоїн (BTC) зіткнувся з відкатом після невдалої спроби закріпитися вище $82 тис. Повторний тест рівня $76 тис. спровокував ліквідації бичачих позицій на $400 млн лише за чотири дні. Попри те, що падіння ціни на 7% послабило впевненість трейдерів, шанси на повернення до позначки $80 тис. залишаються актуальними

Американська компанія Strategy лише за останній тиждень придбала BTC на $2 млрд. Компанія під керівництвом Майкла Сейлора продовжує дивувати інвесторів новими способами залучення капіталу та зниження його вартості через випуск акцій — як звичайних акцій MSTR, так і привілейованих STRC.

Ще важливіше те, що Strategy продемонструвала здатність використовувати слабкість ринку на свою користь, викупивши борг на $1,5 млрд із погашенням у 2029 році. Скорочення частини конвертованих облігацій зменшує ризик майбутнього розмиття частки чинних акціонерів MSTR. Це також відкриває шлях для нових випусків акцій і додаткових покупок Біткоїна.

З макроекономічного погляду шанси на формування стійкого бичачого тренду для Біткоїна зросли після того, як трейдери почали вимагати вищу прибутковість за державними облігаціями США. Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила до 4,60% — це максимум за останні 16 місяців. Інвестори поступово усвідомлюють масштаби навантаження на Мінфін США, особливо з огляду на те, що у 2026 році настає термін погашення довгострокового боргу на $2 трлн.

Слабкість долара США та потенційна угода з Іраном

Федеральна резервна система США, ймовірно, буде змушена й надалі скуповувати облігації та держпапери, що потенційно послабить долар США. Зазвичай у такі моменти інвестори переходять у дефіцитні активи, коли втрачають довіру до здатності центробанку впоратися з кризою без девальвації валюти. Навіть якщо головним бенефіціаром залишається золото, привабливість активів із фіксованою дохідністю суттєво знижується.

Ціни на золото різко зросли у січні після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та загострення глобальної торговельної війни Дональда Трампа. Однак протягом наступних чотирьох місяців золото втратило більшу частину цього зростання, тоді як Біткоїн сформував сильний бичачий імпульс, піднявшись із $65 тис. наприкінці лютого до $76,5 тис. Такі рухи ринку свідчать про зростання довіри до Біткоїна як до інструменту хеджування ризиків.

Ціни на нафту Brent підскочили до $113 після того, як переговори щодо повного відкриття Ормузької протоки зайшли в глухий кут. Вартість нафти зросла більш ніж на 50% із моменту атак США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого.

Угода між США та Іраном, хоча й не є базовим сценарієм, може повернути апетит до ризикових активів і швидко підштовхнути Біткоїн вище $80 тис. Високі ціни на енергоносії стримують інфляцію та обмежують можливості для м’якої монетарної політики. Водночас шанси залишаються на боці Біткоїна: фондовий ринок США перебуває поблизу історичних максимумів, тоді як криптовалюта все ще торгується на 39% нижче свого піка.

Джерело: Cointelegraph.