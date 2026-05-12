Біткоїн формує «золотий хрест» уперше з 2023: чи чекати ралі

12.05.2026 13:30
Ольга Деркач

Біткоїн (BTC) може готуватися до тривалого висхідного тренду, оскільки ключовий індикатор оцінки активу сигналізує про можливе суттєве зростання ціни. Про це заявляють криптоаналітики

Імпульс MVRV Біткоїна подає «сигнал розвороту тренду»

Співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості Біткоїна (MVRV) — індикатор, який показує, чи є актив переоціненим — незабаром може сформувати так званий «золотий хрест». У минулому така подія передувала масштабним ралі ціни BTC, зазначив аналітик CryptoQuant під псевдонімом CW8900.

«Золотий хрест між коефіцієнтом MVRV для BTC та лінією 200-денної EMA вже на підході, — написав аналітик. — Цей сигнал є класичним сигналом розвороту тренду та вважається бичачим індикатором».

Востаннє індикатор сформував такий бичачий перетин після циклічного дна 2022 року. Тоді ціна BTC у першому кварталі 2023 року зросла на 90% — з $16 300 до $31 000.

Ще один перетин у вересні 2023 року передував бичачому ралі на 400% до поточного історичного максимуму на рівні $126 000, якого Біткоїн досяг у жовтні 2025 року.

У попередньому аналізі CW8900 також звертав увагу на «золотий хрест», коли 30-денна проста ковзна середня (SMA) MVRV Біткоїна наприкінці квітня перетнулася вище за 90-денну SMA.

«BTC повністю перейшов у бичачий тренд», — зазначив аналітик.

Тим часом нещодавнє зростання Біткоїна до $83 000 підняло рівень собівартості короткострокових власників (STH), оскільки нові покупці знову повернулися в прибуток.

Собівартість STH — це середня ціна купівлі серед інвесторів, які утримують Біткоїн менше ніж 155 днів.

Попри фіксацію прибутку на поточних рівнях, зона ризику STH вказує, що BTC у короткостроковій перспективі може зрости ще вище — до «перегрітої» позначки $92 000 або навіть до надмірно перегрітої зони на рівні $104 000.

Аналітики прогнозують «великий прорив» Біткоїна

Аналітики вважають, що Біткоїн перебуває у критичній точці, тестуючи 200-денну ковзну середню на рівні $82 500.

Прорив вище цього рівня може завершити багатомісячний спадний тренд, тоді як відмова від закріплення може спровокувати новий спад у напрямку $50 000.

Аналітик Шиб Спейн вважає, що прорив BTC вище за багатомісячну лінію спадного тренду на тижневому графіку став структурною зміною після домінування ведмедів. Додатковим підтвердженням цього став бичачий сигнал від індикатора MACD.

«Великий прорив Біткоїна вже наближається. Формується бичачий розворот MACD, — написав аналітик. — Бичачий цикл лише починається».

Інший аналітик, Moustache, звернув увагу на ринкову капіталізацію BTC та індекс відносної сили (RSI), які на місячному таймфреймі відштовхнулися від багаторічних ліній підтримки.

«Як і у 2022 році, я знову визначив дно для BTC у цьому циклі», — зазначив аналітик. — Ціни підуть значно, значно вище. Попереду нас чекає щось велике».

Джерело: Cointelegraph.

