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Mastercard приєдналася до пілоту міжнародних платежів нового покоління

02.06.2026 18:50
Микола Деркач

Mastercard стала одним із перших учасників пілотного проєкту TIPS Cross-Currency, який дозволяє проводити миттєві перекази між різними валютами. Ініціатива може стати черговим кроком до здешевлення та прискорення транскордонних платежів

Mastercard приєдналася до пілоту міжнародних платежів нового покоління

Фото: magnific.com

Mastercard оголосила про участь у пілотному проєкті TIPS Cross-Currency, який Європейський центральний банк реалізує разом із центральними банками Данії та Швеції. Платіжний гігант тестує можливість миттєвих міжнародних переказів між різними валютами через платформу TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

У межах випробувань платформа Mastercard Move стала одним із перших рішень, які обробили транзакції за новим механізмом. Під час тесту було успішно проведено розрахунки між євро та данською кроною з використанням так званого атомарного розрахунку — обидві частини валютної операції виконувалися одночасно.

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TIPS X-CCY є розвитком європейської системи миттєвих платежів TIPS. Вона покликана спростити міжнародні перекази, які сьогодні часто залишаються повільними та дорогими через необхідність конвертації валют. Нова інфраструктура дозволяє проводити такі операції за лічені секунди.

За даними Європейського центрального банку, сервіс уже підтримує операції між євро, шведською та данською кронами. У майбутньому до системи можуть приєднатися й інші країни, що використовують платформу TIPS.

У Mastercard заявили, що участь у пілоті відповідає стратегії розвитку швидких міжнародних переказів. Компанія останніми роками активно інвестує в інфраструктуру транскордонних платежів, а також розвиває напрями цифрових активів, токенізації та стейблкоїнів.

Євросистема розглядає TIPS як частину глобальної ініціативи з модернізації міжнародних платежів. Серед ключових цілей — скорочення вартості переказів, підвищення швидкості розрахунків та покращення сумісності між платіжними системами різних країн.

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За матеріалами finextra.com.

Рубрики: FinTechMasterсardГрошові переказиЄвропаЄвросоюзСвітНовиниТехнології
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