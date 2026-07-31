Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go

Фінтех-гігант з українським корінням Revolut оголосив про партнерство з OpenAI, у межах якого її роздрібні клієнти зможуть отримати безплатний доступ до тарифного плану ChatGPT Go. Тривалість пропозиції залежатиме від обраного плану Revolut і становитиме від трьох місяців до одного року

ChatGPT Go — це платний тариф популярного чат-бота зі штучним інтелектом. У Великій Британії його стандартна вартість становить £7 на місяць. Порівняно з безплатною версією сервіс пропонує користувачам вищі ліміти, розширені можливості роботи з файлами, аналіз документів, а також генерацію зображень.

Найбільше переваг отримають клієнти преміального тарифу Revolut Ultra, який коштує £55 на місяць. Вони зможуть безплатно користуватися ChatGPT Go протягом 12 місяців, а також надати аналогічний доступ ще одній людині.

Передплатники тарифу Metal вартістю £14,99 на місяць також отримають річний доступ до ChatGPT Go. Клієнтам планів Premium, Revolut Pro та Revolut Mobile компанія запропонує шість місяців безплатного користування сервісом.

Користувачі тарифів Plus і Standard зможуть активувати ChatGPT Go на три місяці в межах промоційної пропозиції. Таким чином, бонус буде доступний не лише власникам найдорожчих планів, а й значній частині роздрібної клієнтської бази Revolut.

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У компанії пояснюють, що співпраця з OpenAI є частиною стратегії розвитку преміальної банківської екосистеми, у якій фінансові послуги доповнюються цифровими інструментами для роботи, навчання та повсякденних завдань.

«Завдяки партнерству з OpenAI та можливості пропонувати клієнтам тарифні плани ChatGPT ми позбавляємо користувачів необхідності оплачувати безліч окремих щомісячних рахунків і забезпечуємо їм безперервний доступ до найкращих у світі інструментів для продуктивної роботи. Саме такі можливості має надавати преміальний банківський сервіс», — зазначила Тара Массуді, генеральна менеджерка з партнерств і преміальних продуктів Revolut.

Інтеграція підписок на сервіси штучного інтелекту до банківських тарифів демонструє, як фінтех-компанії поступово виходять за межі традиційних фінансових продуктів. Для Revolut така пропозиція може стати додатковим аргументом на користь платних планів, тоді як для OpenAI — можливістю залучити нову аудиторію та зробити інструменти ШІ частиною повсякденного цифрового банкінгу.

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Джерело: Finextra.