Revolut планує вийти на біржу протягом двох років

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut встановив дворічний горизонт для IPO та націлюється на оцінку в $150 млрд — це більше, ніж сумарна ринкова капіталізація Barclays, Deutsche Bank та Société Générale

Минулого місяця компанія повідомила про рекордний валовий прибуток у $2,3 млрд за 2025 рік, тоді як виручка зросла до $6 млрд. Мультиплатформенна екосистема Revolut тепер охоплює 11 продуктових напрямів, кожен із яких приносить понад £100 млн щорічного доходу.

Зараз компанія оцінюється у $75 млрд. Очікується, що компанія проведе нові вторинні продажі акцій, що допоможе підвищити її вартість перед майбутнім лістингом.

CEO компанії Нік Сторонський заявив, що публічний дебют «відбудеться приблизно через два роки».

«Ми — банк, і для банку надзвичайно важлива довіра, — сказав він. — Публічні компанії викликають більше довіри, ніж приватні».

Ще в грудні Сторонський назвав Волл-стріт пріоритетним майданчиком для IPO, пояснивши це вищою ліквідністю та триваючим процесом отримання банківської ліцензії у США.

Нагадаємо, що Revolut оголосив про запуск AIR — нового фінансового асистента на базі штучного інтелекту, інтегрованого безпосередньо в застосунок компанії. AIR працює як цифровий помічник, який допомагає користувачам швидко отримувати інформацію про витрати, керувати рахунками та виконувати дії в реальному часі. Наприклад, можна запитати про витрати за категоріями, миттєво заблокувати картку або підготуватися до подорожі — від налаштування eSIM до перевірки страхування.

Раніше ми писали, що Revolut подав заявку на отримання банківської ліцензії у США та призначив колишнього топменеджера Visa Inc. керівником регіону. Національна банківська ліцензія у США дозволить Revolut напряму підключитися до платіжних систем Федеральної резервної системи, приймати депозити клієнтів із федеральним страхуванням до $250 000 на рахунок, а також пропонувати персональні кредити й кредитні картки.

Джерело: Finextra.