Криптотрейдер перетворив $960 на $337 тис. за дві години

Трейдер у мережі Solana (SOL) зміг перетворити приблизно $960 на $337 тис. менш ніж за дві години, торгуючи мемкоїном Asteroid Shiba (ASTEROID)

Деталі транзакцій показують, що він використав 11 SOL через три гаманці, щоб придбати 158,51 млн токенів ASTEROID майже одразу після запуску на Pump.fun. У результаті позиція зросла у 351 раз.

Пізніше трейдер продав 134,75 млн токенів за 1 539 SOL (близько $135 тис.), залишивши собі ще 23,76 млн токенів вартістю приблизно $202 тис., згідно з ончейн-даними.

ASTEROID — це мемкоїн у мережі Solana, створений спільнотою та натхненний плюшевою іграшкою шиба-іну на ім’я Asteroid. Вона використовувалась як індикатор невагомості під час місії Polaris Dawn.

Іграшку створила 15-річна Лів Перротто, яка померла від раку до початку місії. Пізніше її історію оприлюднила родина.

Останній стрибок ціни токена спричинив вірусний пост радіоведучого Гленна Бека, після якого відреагував CEO Tesla Ілон Маск. Це посилило спекуляції та попит.

Імпульс швидко розігнав зростання: за кілька годин капіталізація перевищувала $20 млн у мережі Ethereum (ETH) і досягала кількох мільйонів у Solana на тлі активної торгівлі. За останній тиждень мемкоїн зріс приблизно на 62 000% і на момент написання торгувався на рівні $0,00003534.

Додатковий інтерес забезпечили популярність «космічної» тематики, загальне відновлення ринку мемкоїнів у квітні 2026 року, а також емоційна складова — історія про боротьбу з дитячим раком і реальні космічні місії.

Масштабні прибутки ASTEROID

Ончейн-дані показують скупчення ранніх покупок і швидкі ротації позицій, характерні для запусків на Pump.fun. Водночас деякі інвестори, які купили токен ще у 2024 році та довго тримали його під час падіння, також отримали значні прибутки.

Інші трейдери теж зафіксували великі доходи. Наприклад, один гаманець інвестував близько $5 920 за середньою ціною $0,00043 і отримав нереалізований прибуток понад $130 тис., що відповідає доходності понад 2 160%.

У мережі Ethereum деякі гаманці перетворили лише 1 ETH на нереалізований прибуток у $500 тис. після відповіді Маска. Один із ранніх покупців зафіксував понад $370 тис., утримуючи токени більше ніж 580 днів.

Загалом такі надприбутки стали звичним явищем в екосистемі мемкоїнів Solana на Pump.fun, де запуск токенів на хвилі хайпу може приносити екстремальні короткострокові прибутки, але часто супроводжується різкими падіннями.

Джерело: Finbold.