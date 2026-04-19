Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у криптопортфель Трампа

19.04.2026 10:00
Микола Деркач

На відміну від свого першого президентського терміну, президент США Дональд Трамп значно зблизився з індустрією криптовалют напередодні та після повернення до Білого дому. Настільки, що його родина стала пов’язаною з кількома проєктами цифрових активів

Хоча це могло здаватися привабливим для інвесторів, реальний стан ринку станом на середину квітня 2026 року виявився значно менш сприятливим.

$1000 у WLFI

Сімейний проєкт Трампів World Liberty Financial (WLFI) вийшов на ринок на початку вересня 2025 року з ціною приблизно $0,31 за токен.

Якби інвестор вклав $1000 на старті, він отримав би близько 3225 токенів WLFI. Станом на 15 квітня 2026 року ціна становить $0,078, тож інвестиція зменшилася до $251,55, що означає втрату 74,85%.

$1000 у TRUMP і MELANIA

Подібна ситуація і з двома іншими відомими криптовалютами:

  • Official Trump (TRUMP);
  • Melania Meme (MELANIA).

Вони були запущені як своєрідні пам’ятні монети до другої інавгурації Трампа. Обидві спочатку швидко зросли в ціні.

Якби інвестор вклав $1000 у TRUMP 20 січня 2025 року за ціною $36,80, він отримав би приблизно 27 токенів. Станом на 15 квітня 2026 року їхня ціна — $2,83, а інвестиція впала до $77 (втрата 92.3%).

У випадку MELANIA ситуація ще гірша: падіння з $7,43 до $0,10 означає, що $1000 перетворилися лише на $13,36 (втрата 98,67%).

$1000 у American Bitcoin (ABTC)

Сини Трампа — Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший — у березні 2025 року запустили майнінгову платформу American Bitcoin.

Якби інвестор вклав $1000 у її акції 1 квітня 2025 року за ціною $0,80, він отримав би 1250 акцій. Станом на 15 квітня 2026 року ціна становить $1,03, і інвестиція зросла до $1287.50 (+28,75%).

Якщо диверсифікувати?

Якби інвестор розподілив $1000 порівну між чотирма активами (по $250), він усе одно зазнав би втрат:

  • WLFI → $62,88;
  • TRUMP → $19,25;
  • MELANIA → $3,33;
  • ABTC → $321,88.

Загальна сума: $407,34 (значний мінус).

Висновок: більшість криптопроєктів, пов’язаних із Трампом, принесли інвесторам великі збитки, за винятком акцій майнінгової компанії, які показали помірне зростання.

За матеріалами finbold.com.

