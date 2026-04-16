Криптозима закінчилася, а Ethereum досягне $60 000 — Том Лі

Голова Bitmine Том Лі заявив, що нещодавній спад на крипторинку був «мінікриптозимою», і висловив думку, що Ethereum може зрости понад $60 000 у найближчі кілька років

Його заява пролунала незабаром після того, як компанія повідомила про квартальні збитки на мільярди доларів, переважно пов’язані з нереалізованим зниженням вартості її активів у Ethereum.

Під час ключового виступу на Paris Blockchain Week 2026 Лі заявив, що фондові ринки вже досягли дна на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, і що Ethereum вийде з періоду «масштабної консолідації» завдяки розвитку токенізації та ініціатив у сфері агентного штучного інтелекту, пов’язаних із мережею смартконтрактів.

Лі вважає, що акції вже пройшли найнижчу точку, що відкриває шлях до відновлення після, як він це назвав, «незвичного» спаду крипторинку. Вперше цей спад не супроводжувався широким ведмежим ринком акцій.

«Фондові ринки досягають дна на поганих новинах. А поганих новин було чимало», — зазначив Лі, посилаючись на історичні приклади, коли ринки падали до мінімумів після початку воєн.

Він також додав, що ETH «ймовірно рухається до $60 000», якщо його ринкова гіпотеза справдиться. Пізніше він назвав $62 000 справедливою оцінкою в найближчі роки, виходячи з припущення, що Ethereum досягне приблизно чверті довгострокової вартості Біткоїна.

Цікаве по темі: Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі

Ці заяви пролунали на тлі загального спаду крипторинку, внаслідок якого ціна Ethereum впала на 43% із жовтня 2025 року — до близько $2 327, що значно нижче середньої ціни закупівлі Bitmine на рівні $3 660.

Коментарі Лі також з’явилися після того, як Bitmine повідомила про збиток у розмірі $3,82 млрд за перший квартал року, пов’язаний із її активами в Ethereum.

Основну частину цієї суми становили понад $3,78 млрд нереалізованих збитків від криптоактивів. Водночас компанія задекларувала дохід у $11 млн, з яких $10,2 млн надійшли від стейкінгу ETH.

Попри зростання збитків, Bitmine оголосила про придбання 71 524 Ethereum. Загалом компанія зараз володіє приблизно 4,04% від загальної пропозиції цієї криптовалюти. Нові покупки відбулися невдовзі після виходу Bitmine на Нью-Йоркську фондову біржу 9 квітня — компанія перейшла з майданчика NYSE American.

За останні 30 днів Bitmine та Exodus Movement стали єдиними двома компаніями, які публічно розкрили інвестиції в Ethereum.

Bitmine є найбільшим корпоративним власником Ether — на її балансі 4,6 млн ETH загальною вартістю понад $10 млрд. Друге місце займає SharpLink Gaming із 863 000 Ethereum на суму $1,89 млрд, за даними StrategicEthReserve.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

Халвінг наближається: Біткоїн пройшов половину циклу

Фінансовий гігант Deutsche Börse інвестував $200 млн у криптобіржу Kraken

Джерело: Cointelegraph.