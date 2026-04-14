Фінансовий гігант Deutsche Börse інвестував $200 млн у криптобіржу Kraken

Deutsche Börse AG інвестувала $200 млн у Payward Inc., материнську компанію криптотрейдингової платформи Kraken. Оператор Франкфуртської фондової біржі прагне розширити доступ до ширшого спектра цінних паперів через блокчейн-інфраструктуру

Згідно із заявою у вівторок, угода, яка надає Deutsche Börse 1,5% повністю розмитої частки в компанії, має бути завершена у другому кварталі за умови отримання регуляторних дозволів.

За підрахунками Bloomberg, ця транзакція оцінює Kraken — яка планує вийти на біржу вже цього року — приблизно у $13,3 млрд. Для порівняння, під час продажу акцій у листопаді компанію оцінювали у $20 млрд.

Інвестиція Deutsche Börse відбулася після партнерства між компаніями, оголошеного в грудні, і відображає тенденцію: традиційні фінансові установи активно нарощують присутність у сегменті цифрових активів. На початку року власник Нью-Йоркської фондової біржі Intercontinental Exchange Inc. інвестував близько $200 млн у криптобіржу OKX.

«Це ідеальний партнер для нас, щоб ще більше прискорити цей шлях створення повністю гібридної ринкової інфраструктури, — сказав член правління Deutsche Börse Томас Бук в інтерв’ю Bloomberg. — Незалежно від форми активу — чи він токенізований, чи повністю цифровий — ми хочемо створити єдиний інтегрований ланцюг створення вартості».

Kraken, одна з найстаріших криптобірж у світі, конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій у США в листопаді. Того ж місяця компанія повідомила про залучення $800 млн у раунді фінансування, який оцінив її у $20 млрд.

Обидві компанії відмовилися коментувати оцінку в межах угоди з Deutsche Börse.

Крипто інтегрується у традиційні фінанси

Інтеграція індустрії цифрових активів у традиційні фінанси прискорилася за президентства Дональда Трампа у США, а також завдяки більшій регуляторній визначеності в Європейському Союзі. У березні Kraken стала першою криптокомпанією, яка отримала доступ до основної платіжної системи Федеральної резервної системи США. Минулого року платформа також запустила криптодеривативи в ЄС, що регулюються за стандартами MiFID.

Підрозділ Deutsche Börse Clearstream у листопаді повідомив про запуск платформи для торгівлі токенізованими цінними паперами. Уже наступного місяця біржовий оператор оголосив про партнерство з Kraken, у межах якого криптобіржу інтегрують із валютною торговою платформою Deutsche Börse — 360T.

«Прогрес відтоді був обнадійливим, і сьогоднішнє оголошення є ще одним підтвердженням довіри, яка сформувалася з обох сторін», — заявив представник Kraken у коментарі у вівторок.

Крипторинок уже кілька місяців перебуває під тиском: Біткоїн знизився приблизно на 40% від історичного максимуму, досягнутого в жовтні. Це негативно вплинуло на криптобіржі, зокрема конкурента Kraken — Gemini Space Station Inc., яка, за інформацією джерел, шукає сотні мільйонів доларів позик від своїх засновників після скорочення персоналу та виходу з деяких ринків цього року.

Попри рух криптоіндустрії до масового ринку, платформи цифрових активів залишаються вразливими до кібератак. У понеділок Kraken повідомила про спробу вимагання, заявивши, що стала мішенню злочинної групи, яка стверджує, що має доступ до частини інформації акаунтів клієнтів. За словами одного з топменеджерів компанії, кошти клієнтів не перебували під загрозою.

За матеріалами bloomberg.com.