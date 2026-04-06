Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Користувачі часто плутають рішення банків із діями держави: блокування рахунку автоматично пов’язують із Держфінмоніторингом. Насправді ж у більшості випадків це внутрішня перевірка самого банку — і саме він ухвалює рішення про обмеження операцій

Про це розповів Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового моніторингу України.

«Час від часу бачу в повідомленнях і коментарях одну й ту саму ситуацію: людині банк блокує рахунок, вона чує фразу «це через фінмоніторинг» – і робить висновок, що це зробила Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг). Хочу чітко пояснити різницю», — написав Пронін у Telegram.

За його словами, фінмоніторинг у банку і Державна служба фінансового моніторингу України – це різні речі. Банк сам перевіряє операції клієнтів і оцінює ризики, а також може попросити документи.

«І саме банк приймає рішення – зупинити операцію. У більшості випадків блокування – це рішення банку, — пояснює голова Державної служби фінмону.

Що робить Держфінмоніторинг?

«Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину – передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції. Тому якщо рахунок заблоковано – перше, що треба зробити, це звернутися до банку», — наголосив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

