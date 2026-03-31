close-btn
PaySpaceMagazine

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

31.03.2026 18:50
Ольга Деркач

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України продовжує скорочуватися. У лютому показник знизився на 0,5 в.п. і станом на 1 березня 2026 року становив 13,3%

Фото: bank.gov.ua

Така динаміка свідчить про стабільне покращення якості кредитного портфеля. Нові кредити, які видають банки, залишаються високоякісними, а рівень дефолтів перебуває на історично низькому рівні. Це означає, що позичальники загалом краще обслуговують борги, а ризики для банківської системи зменшуються.

Водночас ситуація відрізняється залежно від типу банків. Найнижча частка NPL зафіксована у банках з іноземним капіталом — 6,4%. У приватних українських банках цей показник становить 8,1%. Найвищий рівень проблемних кредитів залишається у державних банках — 18,7%, що пояснюється значним обсягом історично накопичених проблемних активів.

Якщо розглядати структуру кредитування, то у сегменті бізнесу частка непрацюючих кредитів становить 16,6%. Для кредитів населенню цей показник нижчий — 10,7%, що також свідчить про поступове оздоровлення роздрібного кредитування.

Суттєвий вплив на загальне скорочення NPL мало списання старих боргів. У грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн непрацюючих активів. Саме це дозволило знизити частку проблемних кредитів у секторі до рівня нижче 14% вже на початку 2026 року.

Поточні показники демонструють, що банківська система поступово очищується від проблемної заборгованості. Якщо тенденція збережеться, це може створити додаткові можливості для активнішого кредитування економіки та зниження вартості позик у майбутньому.

Нагадаємо, що Національний банк України схвалив новий внутрішній План виконання заходів у сфері європейської інтеграції. Документ об’єднує всі ключові завдання регулятора, необхідні для імплементації права ЄС у фінансовому секторі.

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.