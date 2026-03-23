НБУ запровадить тарифи на послуги BankID

23.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) готується змінити підхід до роботи системи BankID: із 24 червня 2026 року регулятор планує зробити її послуги платними. Раніше, після початку повномасштабної війни, учасники користувалися системою безкоштовно

Про це повідомила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Васильєва.

«Чотири роки система працювала для вас безкоштовно, але ми вводимо тарифи на наші послуги», — зазначила вона під час Ukraine Fintech Week’26 у Києві.

Відповідно до нових умов, із 24 червня підключення до BankID коштуватиме 21,6 тис. грн для абонента-ідентифікатора та 16,8 тис. грн для абонента-постачальника послуг. За підключення додаткового вузла або порталу доведеться сплатити 12 тис. грн незалежно від типу учасника. Також передбачено плату за обробку одного успішного електронного підтвердження ідентифікації — 30 коп.

Тарифи застосовуватимуться виключно до учасників системи та не зачіпатимуть фізичних осіб.

У НБУ уточнили, що поки не планують вводити щомісячну плату за супровід. Натомість залишиться транзакційна модель: вартість операції ділитиметься між банком-ідентифікатором і комерційним постачальником послуг.

Водночас міжабонентські тарифи вже знижено вдвічі. Залежно від обсягу переданих даних вони становлять 2 грн, 4 грн, 7 грн або 9 грн за одну операцію.

Станом на сьогодні до системи підключено 38 банків-ідентифікаторів, які охоплюють 99,9% клієнтів-фізосіб банківського сектору України, а також 112 компаній-постачальників послуг.

Регулятор також розширює коло учасників, які можуть виступати ідентифікаторами. Окрім банків, цю роль зможуть виконувати платіжні установи. Заявку на приєднання вже подала NovaPay (ТОВ НоваПей), яка в разі підключення відкриє своїм клієнтам доступ до державних і комерційних сервісів через BankID.

Паралельно НБУ розширює функціональність системи: тепер вона дозволятиме передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про інформацію з ЄДР, КВЕДи та дані про ліцензії. Банки зможуть передавати не лише стандартні дані клієнтів, а й відомості про них як про ФОП.

У межах переходу до нових стандартів електронної ідентифікації регулятор посилює вимоги до безпеки. Зокрема, для банків-ідентифікаторів стане обов’язковою двофакторна автентифікація з динамічним елементом, регулярні щорічні пенетрацiйнi тести та оцінка ефективності заходів захисту.

Також планується впровадження параметра, який фіксуватиме спосіб ідентифікації користувача. Це дасть змогу постачальникам послуг перевіряти, як саме було підтверджено особу — під час фізичної присутності, через відеоверифікацію чи за допомогою шерінгу через Дія.

Окрім цього, НБУ виніс на обговорення ідею створення механізму маркування потенційно скомпрометованих транзакцій у системі. Такий інструмент дозволить сигналізувати про ризиковані операції без розкриття персональних даних користувачів.

Джерело: biz.nv.ua.

