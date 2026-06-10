Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ

У травні кількість небанківських фінансових установ в Україні скоротилася на п’ять компаній. Станом на 1 червня на ринку працювали 744 учасники проти 749 місяцем раніше. Водночас кількість банків залишилася незмінною — 59 установ

Найбільше скорочення відбулося серед фінансових компаній. Їхня кількість за місяць зменшилася з 395 до 391. Також на одного учасника поменшало серед страхових брокерів — їх залишилося 46.

Упродовж травня НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

Із державних реєстрів протягом місяця виключили п’ять небанківських установ. Серед них — один страховий брокер, який залишив ринок за власною ініціативою, та чотири фінансові компанії, виключені примусово.

Станом на початок червня на небанківському ринку працювали 391 фінансова компанія, 47 ризикових страховиків, 10 компаній зі страхування життя, один страховик зі спеціальним статусом, 97 ломбардів, 79 кредитних спілок, один лізингодавець, 46 страхових брокерів та 72 колекторські компанії.

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Водночас платіжний ринок продемонстрував зростання. Кількість платіжних систем, створених резидентами України, збільшилася з 12 до 13. Загалом на ринку діють 23 платіжні системи, з яких 13 створені резидентами та 10 є міжнародними.

Також зросла кількість окремих учасників платіжного ринку. Число комерційних агентів збільшилося з 95 до 100, а надавачів нефінансових платіжних послуг — із чотирьох до шести.

Кількість банківських та небанківських фінансових груп протягом місяця не змінилася й становить 15 та 39 відповідно.

За даними НБУ, у травні регулятор отримав 208 звернень щодо реєстраційних та ліцензійних процедур. Найбільше запитів надійшло від фінансових компаній і лізингодавців — 91. Від банків надійшло 64 звернення, від страховиків — 37, від кредитних спілок і ломбардів — 16.

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Джерело: НБУ.