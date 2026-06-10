Інфляція в Україні почала сповільнюватися — НБУ

У травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає пресслужба НБУ.

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року. Основною причиною відхилення від прогнозу було суттєвіше пришвидшення зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі збільшення витрат бізнесу на енергоресурси, заробітну плату та логістику.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування суттєво сповільнилися до 4,6% р/р

У травні зростання цін на сирі продукти суттєво пригальмувало. Надалі повільніше дорожчала свинина завдяки збільшенню пропозиції внутрішньої та імпортної продукції. Ціни на курятину також зростали повільніше, а на яйця – знизилися внаслідок розширення внутрішньої пропозиції. Ціни на огірки зростали повільніше через збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту, а на яблука – знизилися завдяки активізації продажів залишків попереднього врожаю. Водночас тривало стрімке зростання цін на гречку та пшоно через обмежену пропозицію, високу собівартість переробки та стабільний споживчий попит.

Базова інфляція пришвидшилася до 7,9% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося до 10,4% р/р. Соняшникова олія дорожчала швидше через дефіцит сировини та часткове призупинення виробництва на окремих заводах унаслідок низької рентабельності переробки, хліб – унаслідок зростання вартості сировини, пакувальних матеріалів та логістики на тлі подорожчання пального, а риба і морепродукти – через підвищення цін на пальне та витрат на зберігання. Водночас темпи зростання цін на ковбасні вироби уповільнилися завдяки сповільненню зростання цін на свинину та курятину.

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Динаміка цін на непродовольчі товари залишалася незмінною (0,3% р/р)

Інфляція послуг у травні дещо пришвидшилася – до 13,6% р/р унаслідок подальшого зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію. Надалі швидше дорожчали окремі транспортні послуги, зокрема перевезення речей, техобслуговування авто та курси водіння, а також послуги дозвілля та краси. Водночас призупинилося зростання цін на послуги таксі, ресторанів, кафе та закладів швидкого харчування.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися – до 10,2% р/р

Така динаміка зумовлена подальшим подорожчанням проїзду в міському транспорті в низці обласних центрів, передусім через здорожчання пального. Крім того, призупинилося сповільнення зростання цін на тютюнові вироби.

Інфляція пального дещо пришвидшилася до 38,7% р/р

Така динаміка зумовлювалася передусім ефектом низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі тривало зростання цін на бензин, натомість дизельне паливо та автомобільний газ подешевшали.

Загальна інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників, однак фундаментальний ціновий тиск зберігався через подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику. Ці та інші чинники враховуватимуться під час ухвалення наступних рішень із монетарної політики.

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