Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за квітень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 749. Кількість банків, що мають ліцензію зменшилася на один — 59.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, трьом ломбардам та двом кредитним спілкам, ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній кредитній спілці.

Із реєстрів виключено 10 небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено три ломбарди, дві кредитні спілки та одну колекторську компанію. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії.

Станом на 1 травня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 395 фінансових компаній (було 399), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 97 ломбардів (було 100), 79 кредитних спілок (було 81), один лізингодавець (кількість не змінилася), 47 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 72 колекторські компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) не змінилася.

На платіжному ринку діє 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

Упродовж квітня до Національного банку надійшло 232 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній та лізингодавців становила 117, страховиків — 37, кредитних спілок, ломбардів і колекторських компаній — 22, банків — 56.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у квітні 2026 року

Нацбанк у квітні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував чотири небанківських фінансових установ. Банки НБУ цього місяця не штрафував.

Нагадаємо, що у березні НБУ оштрафував два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи.

Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії.

Протягом грудня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній. У серпні — один банк та дві небанківські фінансові компаній.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у квітні 2026 року

У квітні Національний банк України штрафів до банків не застосовував.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у квітні 2026 року

ПРАТ «СК «КД Життя» — штраф у розмірі 2 741 099 грн.

Застосовано за порушення окремих вимог Закону України «Про страхування», Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «Тормес-Капітал», ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» – штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами, далі – Правила № 140), та пункту 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;

Хто втратив ліцензії у квітні 2026 року

Цього місяця за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

Також Національний банк відкликав ліцензію одному банку та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній кредитній спілці.

Так, 2 квітня 2026 року НБУ відкликав ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив Районну Кредитну Спілку «Гетьман» та Кредитну Спілку «Верховина» з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Цього ж дня регулятор відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії двом небанківським фінансовим установам на підставі їхніх заяв.

Установам відкликано ліцензії з правом здійснювати діяльність із надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Райффайзен Лізинг» – фінансовий лізинг;

– фінансовий лізинг; ПТ «Ломбард «Про100Кредит» ТОВ Інтерінвест XXI Століття і Компанія» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

6 квітня НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

13 квітня до ТОВ «Кредіт Партнерс» застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Його застосовано у зв’язку з неподанням до Нацбанку у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій з питань діяльності ТОВ «Кредіт Партнерс».

14 квітня Національний банк України на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Преміум Кепітал Груп» та ТОВ «Еф Ес Джи» відкликав у цих установ ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

28 квітня Нацбанк відкликав ліцензії на діяльність ломбарду з правом надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів двом установам на підставі їхніх заяв. Ліцензії було відкликано:

ПТ «Діла Ломбард»;

ТОВ «Міський Ломбард».

Нагадаємо, що у березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

