Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за вересень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною – 791. Кількість банків також залишилася без змін – 60.

Упродовж місяця було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 418 фінансових компаній (кількість не змінилася), 50 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (кількість не змінилася), 88 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж вересня до Національного банку надійшло 225 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 144, страховиків – 45, кредитних спілок і колекторських компаній – шість, банків – 30, платіжних установ – нуль.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2025 року

Нацбанк у вересні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банку та десяти небанківських фінансових компаній.

Читайте популярне: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Нагадаємо, що у серпні регулятор оштрафував один банк та дві небанківські фінансові компаній. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у вересні 2025 року

АТ «Асвіо Банк» — отримав відразу декілька штрафів:

у розмірі 7 702 580 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; 1 000 000 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90).

за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90). 400 000 грн за порушення деяких вимог, зокрема, ч. дев’ятої ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), підпункту 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

АТ «Мотор-Банк» також отримав декілька штрафів:

у розмірі 6 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; 51 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до регулятора в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління НБУ 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), (далі – Правила № 140), у частині неподання до Нацбанку інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Ощадбанк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запити спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням встановленого строку.

Цікаве по темі: Як бізнесмену початківцю залучити кошти: що таке краудфандинг та як він працює

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у вересні 2025 року

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 16 602 120 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також компанія отримала письмове застереження.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» — 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному застосовуванні установою у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

ТОВ «ФК «Фінофіс» — 400 000 грн за порушення вимог пункту 5 постанови Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39» (далі – Постанова № 165).

ПрАТ «Українська Транспортна Страхова Компанія» — 64 000 грн за подання до НБУ файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Нацбанку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПТ «Ломбард Платинум Скарб», ТОВ «Атріус», ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», ТОВ «ФК «ЕЛ.ЕН.Груп», ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

ПРАТ «УФГ» — 50 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, де встановлено відеореєстратор, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про фактичний час.

Читайте популярне: €50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund

Хто втратив ліцензії у вересні 2025 року

У вересні Національний банк не відкликав ліцензії фінансовим компаніям. Єдина компанія, якій регулятор змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії (на підставі власної заяви), була ТОВ ФК «Український Платіжний Центр» З такої ліцензії було виключено фінансову послугу факторинг.

Нагадаємо, що у серпні НБУ анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот