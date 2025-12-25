НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Різдва

Різдво в українській традиції – це сакральне свято, сповнене родинного затишку, тепла та вдячності. Це час, коли за святковим столом збирається вся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру та злагоди. На честь цього свята Нацбанк анонсував випуск пам’ятної монети

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха – оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків. Щоб увічнити наші давні звичаї, ми створили нову пам’ятну монету «Дух Різдва»», — йдеться у повідомленні НБУ.

Вчора її презентував Голова НБУ Андрій Пишний під час традиційної передноворічної зустрічі з командою Національного банку.

«Наша нова пам’ятна монета «Дух Різдва» увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок!» – сказав Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

▪️Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

▪️Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Тираж – до 15 000 штук.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Детальніше про продаж дізнавайтеся на сайті інтернет-магазину та сайтах банків-дистриб’юторів.

