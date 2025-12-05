Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Україна та Міжнародний валютний фонд нещодавно узгодили нову програму розширеного фінансування на суму понад $8 млрд і терміном на 4 роки. Щоб дізнатися про неї більше, ми зібрали коментарі політиків, представників МВФ та звернулися за поясненням до незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського

Узгодження нової чотирирічної програми МВФ — коментар Юлії Свириденко

За словами прем’єр міністерки України Юлії Свириденко, наприкінці листопада 2025 року наша держава та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом.

Загальний обсяг програми $8,2 млрд на 4 роки. Вона допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

Важливі моменти про співпрацю з МВФ

По-перше, МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах.

По-друге, Уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ — з акцентом на ефективність витрат кожної гривні.

По-третє, Україна продовжує курс на реформи.

«Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі», — пояснює Юлія Свириденко.

Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці.

«Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ», — наголосила прем’єр-міністерка України.

Що з попередньою програмою та навіщо нова?

Олександр Хмелевський пояснив, що термін дії попередньої програми EFF (Extended Fund Facility), що була ухвалена у 2023 році у розмірі $15,5 млрд, ще не завершений, але Україна вже отримала по ній $10,8 млрд.

Він зауважив, що змінилися макроекономічні показники на яких будувалася попередня програма. Тож виникла необхідність розробити нову.

«Слід відзначити, що обсяги нової програми відповідають обсягам кредитів, які Україна має погасити МВФ у наступні 4 роки. Тобто новими кредитами Україна буде гасити старі кредити. Програма кредитування не дає можливість використовувати кошти МВФ для фінансування власних потреб України, зокрема дефіциту держбюджету чи здійснювати НБУ валютні інтервенції для підтримки курсу гривні, — пояснює незалежний експерт. — Кошти, отримані по програмі, розміщуються за кордоном, на них купуються іноземні державні облігації, як правило США».

За словами Хмелевського, сенс програми з МВФ полягає лише у тому, що її наявність надає можливість Україні отримувати кредити у ЄС та інших країн.

Умови запуску нової програми для України — коментар речниці МВФ

«Як завжди, будь-яку угоду про реструктуризацію боргу оцінюватимуть у контексті забезпечення стійкості боргу та, звісно, забезпечення… фінансових гарантій, які Україні знадобляться у межах програми», — повідомила у четвер, 4 грудня, речниця МВФ Джулі Козак (пише Reuters).

За її словами, Україна має виконати низку кроків, зокрема:

вжити заходів для розширення податкової бази та закриття митних лазівок;

отримати фінансові гарантії від кредиторів, перш ніж виконавча рада МВФ розглядатиме угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування для України на $8,2 млрд.

Нова угода на рівні персоналу, оголошена минулого тижня, замінить чинну програму розширеного фінансування на $15,6 млрд, схвалену у березні 2023 року, і має допомогти Україні зберігати макроекономічну стабільність та посилювати державні фінанси, тоді як війна проти росії й далі створює тиск на бюджет.

Які умови стоять перед Україною — коментар Ярослава Железняка

Заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк, посилаючись на пресреліз МВФ, пояснив, що окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення боргової стійкості, влада також зобов’язалася активізувати зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків і мінімізації оподаткування, а також розширити податкову базу.

«Зокрема, йдеться про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів і скасування винятків щодо обов’язкової реєстрації платників ПДВ», — зазначив нардеп.

Іншими словами, це:

«податок на OLX»;

зміна пільги на посилки;

зміна критеріїв, коли ФОП має платити ПДВ;

зміна ознак трудових відносин.

Огляд вимог до України від МВФ від Олександра Хмелевського

Кандидат економічних наук пояснив, що зараз Україна дуже гостро потребує іноземного фінансування. Тож програма є важливою для України. У разі її невиконання, ми ризикуємо зупинкою кредитування від інших партнерів.

«Наразі текст Меморандуму з МВФ не опубліковано. Але відомо про деякі вимоги МВФ, зокрема щодо збереження незалежності антикорупційних органів, покращення управління державними підприємствами, реформу митниці та призначення її керівника, реформу податкової адміністрації. Також МВФ вимагає внести зміни до податкового законодавства. Зокрема мова йде про обмеженні використання спрощеної форми оподаткування великими підприємствами та оформлення працівників ФОПами», — пояснив у коментарі для PaySpace Magazine Олександр Хмелевський.

За його словами, спрощена система оподаткування, яка була створена для стимулювання малого бізнесу, стала засобом ухилення від сплати податків великими компаніями. Компанії створюють ФОПи через які спрямовують свої фінансові потоки, зменшуючи таким чином податкову базу. У результаті держбюджет недоотримує значні кошти.

Також пропонується розглянути можливість уведення податку на додану вартість для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень, про що ми писали раніше.

«Зараз ФОП третьої та четвертої груп можуть самі обирати бути платниками ПДВ чи ні. У той час, як ФОП першої та другої груп взагалі не є платниками ПДВ. Проте, варто відзначити, що платником ПДВ є кінцевий споживач. Запровадження ПДВ для ФОП призведе до зростання цін на товари та послуги, фактично ПДВ платитимуть споживачі», — зазначає незалежний експерт.

Він розповів, що також ФОП використовуються для зменшення оподаткування заробітних плат. Частина підприємств оформляє свої працівників ФОПами. МВФ вимагає визначити критерії трудових відносин.

«Якщо таким критеріям будуть відповідати відносини між підприємством та ФОПом, то таке підприємство зобов’яжуть оформляти такого ФОП як свого працівника», — каже фахівець.

Крім того МВФ вимагає знизити поріг на безмитні посилки з-за кордону. Зараз він становить 150 євро. Через посилки в Україну завозиться чимало імпортних товарів без мита та податків.

«Також МВФ вимагає оподатковувати доходи від цифрових платформ. Громадян, які продають свої товари та послуги через цифрові платформи, змусять платити податки з доходів. Зазвичай у програмі МВФ вказується графік виконання тих чи інших реформ і до цього графіку прив’язується виділення траншів», — пояснив Олександр Хмелевський.

Він наголосив, що невиконання реформ призводить до того, що виділення траншів відкладається до їх виконання. Проте, в деяких випадках МВФ йде на зустріч і погоджується продовжити термін виконання реформ, не зупиняючи виділення траншів. Наразі невідомо, як планується розподіляти транші та які реформи будуть прив’язані до кожного траншу.

