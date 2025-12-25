10 компаній із капіталізацією до $10 млрд, за якими варто стежити у 2026 році

Інвестиційний стратег Шей Булур окреслив десять компаній із ринковою капіталізацією менш ніж $10 млрд, які, на його думку, можуть виграти від потужних довгострокових трендів напередодні 2026 року

У дописі в X аналітик зібрав компанії з різних напрямів, зокрема інфраструктури штучного інтелекту, хмарних технологій, інновацій у сфері охорони здоров’я, накопичення енергії та логістики на ринках, що розвиваються.

FAVORITE 10 NAMES UNDER $10B ENTERING 2026 1. $ONDS drone connectivity layer

2. $CIFR landlord of the AI utility era

3. $JMIA scaling logistics across Africa

4. $DOCN AI inference cloud for builders

5. $IREN building compute at industrial scale

6. $CLPT navigation platform for… — Shay Boloor (@StockSavvyShay) December 13, 2025

Добірка робить акцент на компаніях, які будують базові платформи та «жорстку» інфраструктуру, а не грають у короткострокові ринкові наративи.

Ondas Holdings (NASDAQ: ONDS)

Компанія створює високий рівень бездротового зв’язку для промислових та автономних дронів — сегмента, що дедалі активніше впроваджується в обороні, логістиці та моніторингу інфраструктури.

Остання динаміка на ринку відображає сильний імпульс зростання виручки та збільшення експозиції до автономних систем, хоча акція залишалася волатильною, поки інвестори оцінюють ризики виконання, пов’язані з масштабуванням та поглинаннями. На момент підготовки матеріалу ONDS торгувалася по $8,75, що більш ніж на 230% вище від початку року.

Cipher Mining (NASDAQ: CIFR)

Компанію дедалі частіше розглядають як власника цифрової інфраструктури, а не як «чистого» криптомайнера. Її великомасштабні активи в енергетиці та дата-центрах вважають добре позиціонованими для підтримки високопродуктивних обчислень та ШІ-навантажень. Це узгоджується зі зростанням попиту на енергоємну обчислювальну інфраструктуру поза межами цифрових активів. Акції CIFR зросли більш ніж на 250% від початку року.

Jumia Technologies (NYSE: JMIA)

Компанія продовжує вдосконалювати свою модель електронної комерції та логістики в масштабах усієї Африки. Останні операційні оновлення вказують на поліпшення обсягів замовлень, сильнішу активність маркетплейсу та кращу дисципліну витрат.

Інвестори дедалі більше зосереджуються на її логістичній мережі як на довгостроковому активі, оскільки проникнення цифрової комерції в Африці продовжує зростати. Тим часом акції JMIA показали вражаючий результат у 2025 році: у п’ятницю, 12 грудня, папери закрилися на рівні $12,24, що відповідає приросту приблизно на 215%.

DigitalOcean Holdings (NYSE: DOCN)

Компанія відновила довіру інвесторів після сильних фінансових результатів та поліпшення маржинальності. Компанія позиціонує себе як хмару для ШІ-інференсу, орієнтовану на розробників та малий і середній бізнес. Вона виграє від стабільного попиту з боку клієнтів, дисциплінованого повернення капіталу та чіткішого шляху до сталої прибутковості. DOCN торгується по $47,66, зростання від початку року становить 40%.

IREN Limited (NASDAQ: IREN)

Компанія нарощує обчислювальні потужності в промислових масштабах. Останні фінансові результати показали рекордну прибутковість разом із прогресом у розширенні ШІ-хмари, що підсилює її перехід до високопродуктивних обчислень та навантажень на базі GPU на тлі прискорення попиту. IREN торгується по $40,13, приріст — майже 285% від початку року.

ClearPoint Neuro (NASDAQ: CLPT)

Компанія розвиває платформи навігації з візуальним супроводом для нейрохірургів, націлені на підвищення точності та ефективності під час складних операцій на мозку. Хоча це все ще невелика медтех-компанія, інтерес інвесторів пов’язаний із її нішевим позиціонуванням, розширенням клінічного впровадження та загальним трендом на технологізацію хірургічної допомоги. На момент підготовки матеріалу CLPT торгувалася по $12,71, що на 18% нижче від початку року.

Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE)

Компанія розробляє системи накопичення енергії, призначені для безперервних, високонавантажених середовищ, таких як дата-центри. У міру того як зростає попит на надійне цілодобове живлення для обчислень, інтерес до альтернативних технологій накопичення збільшується, розміщуючи Eos на перетині енергетичної інфраструктури та потреб у живленні, зумовлених розвитком ШІ. На момент підготовки матеріалу EOSE торгувалася по $14,84, зростання від початку року становило 170%.

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS)

Компанія постачає силові чипи на основі нітриду галію, які підвищують енергоефективність у ШІ-дата-центрах та високовольтних застосуваннях. Хоча акція зазнавала короткострокового тиску через обережний прогноз та побоювання щодо циклу в напівпровідниках, довгостроковий оптимізм і далі пов’язують із поширенням GaN-рішень у міру того, як енергоефективність стає критично важливою для дата-центрів нового покоління. На момент підготовки матеріалу NVTS торгувалася по $8,59, зростання — 145% від початку року.

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX)

Компанія розробляє пероральні та ін’єкційні GLP-1-терапії для лікування ожиріння та діабету, позиціонуючись у одному з найшвидше зростаючих сегментів біотехнологій. Увага інвесторів залишається високою, оскільки ширший ринок GLP-1 продовжує розширюватися, а найближчі клінічні оновлення розглядають як ключовий каталізатор. VKTX торгувалася близько $37, падіння — приблизно на 10%.

TransMedics Group (NASDAQ: TMDX)

Компанія масштабує свою систему завдяки розширенню флоту та логістичної мережі, прагнучи трансформувати транспортування та збереження органів для трансплантації. TMDX зросла приблизно на 90% у 2025 році та на момент підготовки матеріалу торгувалася по $126,79.

У підсумку добірка Булура зосереджена на компаніях на перетині технологій, інфраструктури та охорони здоров’я, які отримують експозицію до довгострокових тем зростання, здатних сформувати ринкове лідерство у 2026 році.

За матеріалами finbold.com.