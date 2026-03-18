Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Компанія Nvidia (NASDAQ: NVDA) виплатить свої перші дивіденди у 2026 році вже наступного місяця — 1 квітня

За поточними оцінками, американський лідер у сфері напівпровідників розподілить серед інвесторів $0,01 на акцію.

Скільки отримають власники 100 акцій NVDA

Інвестори, які володіють 100 акціями Nvidia, отримають $1 дивідендів за цей квартал, оскільки компанія зберігає виплату на рівні $0,01 на акцію (без змін порівняно з груднем 2025 року).

За поточною ставкою річні дивіденди становитимуть $4 на 100 акцій, якщо протягом року не буде підвищення.

Хоча ця сума може здатися незначною, дивіденди Nvidia радше варто розглядати як символічну винагороду, а не головну причину інвестування в акції компанії.

Більшість інвесторів обирають цього виробника чипів через його позиції у гонці штучного інтелекту та значний потенціал зростання. Достатньо згадати оцінку генерального директора Дженсена Хуанга щодо можливого доходу в $1 трлн у 2027 році, щоб зрозуміти ключові пріоритети компанії.

Такі прогнози разом із проривами у сфері штучного інтелекту регулярно підтримують статус Nvidia як однієї з найпривабливіших акцій для купівлі на Волл-стріт — цього місяця аналітики знову активно публікують оптимістичні цільові ціни.

Профіль дивідендів Nvidia

Дивіденди Nvidia залишаються відносно невеликими, що підкреслює стратегію компанії — віддавати пріоритет реінвестуванню, а не виплатам інвесторам.

Цікаве по темі: Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер

Станом на момент написання акції торгуються приблизно на рівні $184,50, а прогнозна дивідендна дохідність становить близько 0,02% — значно нижче середнього показника технологічного сектору (~1,37%).

Чи є потенціал для зростання дивідендів Nvidia

Прогнозний коефіцієнт виплат становить лише 0,37%, що ще раз підкреслює, наскільки незначними є дивіденди відносно прибутку компанії.

Водночас це означає великий простір для подальших інвестицій у розвиток, особливо з огляду на активне розширення Nvidia у сфері штучного інтелекту.

З точки зору трейдингу, акції Nvidia зазвичай відновлюються приблизно за 2,5 дня після дати відсічення дивідендів, що робить їх менш привабливими для короткострокових стратегій «захоплення дивідендів».

Загалом дивіденди Nvidia варто розглядати як символічне повернення капіталу акціонерам, а не як суттєве джерело пасивного доходу — особливо у порівнянні з акціями з вищою дивідендною дохідністю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами

Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в S&P 500 під час кризи 2008

Джерело: Finbold.