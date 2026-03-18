Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

18.03.2026 11:20
Ольга Деркач

Компанія Nvidia (NASDAQ: NVDA) виплатить свої перші дивіденди у 2026 році вже наступного місяця — 1 квітня

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

За поточними оцінками, американський лідер у сфері напівпровідників розподілить серед інвесторів $0,01 на акцію.

Скільки отримають власники 100 акцій NVDA

Інвестори, які володіють 100 акціями Nvidia, отримають $1 дивідендів за цей квартал, оскільки компанія зберігає виплату на рівні $0,01 на акцію (без змін порівняно з груднем 2025 року).

За поточною ставкою річні дивіденди становитимуть $4 на 100 акцій, якщо протягом року не буде підвищення.

Хоча ця сума може здатися незначною, дивіденди Nvidia радше варто розглядати як символічну винагороду, а не головну причину інвестування в акції компанії.

Більшість інвесторів обирають цього виробника чипів через його позиції у гонці штучного інтелекту та значний потенціал зростання. Достатньо згадати оцінку генерального директора Дженсена Хуанга щодо можливого доходу в $1 трлн у 2027 році, щоб зрозуміти ключові пріоритети компанії.

Такі прогнози разом із проривами у сфері штучного інтелекту регулярно підтримують статус Nvidia як однієї з найпривабливіших акцій для купівлі на Волл-стріт — цього місяця аналітики знову активно публікують оптимістичні цільові ціни.

Профіль дивідендів Nvidia

Дивіденди Nvidia залишаються відносно невеликими, що підкреслює стратегію компанії — віддавати пріоритет реінвестуванню, а не виплатам інвесторам.

Цікаве по темі: Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер

Станом на момент написання акції торгуються приблизно на рівні $184,50, а прогнозна дивідендна дохідність становить близько 0,02% — значно нижче середнього показника технологічного сектору (~1,37%).

Чи є потенціал для зростання дивідендів Nvidia

Прогнозний коефіцієнт виплат становить лише 0,37%, що ще раз підкреслює, наскільки незначними є дивіденди відносно прибутку компанії.

Водночас це означає великий простір для подальших інвестицій у розвиток, особливо з огляду на активне розширення Nvidia у сфері штучного інтелекту.

З точки зору трейдингу, акції Nvidia зазвичай відновлюються приблизно за 2,5 дня після дати відсічення дивідендів, що робить їх менш привабливими для короткострокових стратегій «захоплення дивідендів».

Загалом дивіденди Nvidia варто розглядати як символічне повернення капіталу акціонерам, а не як суттєве джерело пасивного доходу — особливо у порівнянні з акціями з вищою дивідендною дохідністю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами

Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в S&P 500 під час кризи 2008

Джерело: Finbold.

google news
Новини по темі
Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер 16.03.2026

Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер
Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії 15.03.2026

Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії
Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку 12.03.2026

Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку
Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами 11.03.2026

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами
Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану 11.03.2026

Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в S&P 500 під час кризи 2008 11.03.2026

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в S&P 500 під час кризи 2008
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  17:40

Скільки мережа EVA заробила у 2025

 Сьогодні  17:00

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

 Сьогодні  16:20

Потужні магнітні бурі накриють Землю вже завтра

 Сьогодні  15:40

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту

 Сьогодні  13:40

USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

 Сьогодні  12:30

За що найбільше заборгували українці — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

 Всі новини
