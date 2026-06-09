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Український синдикат Toloka інвестував у фінансову групу Tonik

09.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Український інвестиційний синдикат Toloka.vc долучився до фінансування сінгапурської компанії Tonik Financial Pte. Ltd., яка розвиває цифровий банківський бізнес на Філіппінах. Фінансові умови угоди не розголошуються

Український синдикат Toloka інвестував у фінансову групу Tonik

Фото: freepik.com

Участь Toloka.vc відбулася в межах проміжного інвестиційного раунду, що передує майбутньому залученню капіталу серії C.

Чому Toloka.vc обрав Tonik

Генеральний партнер Toloka.vc Олександр Колб пояснив рішення інвестувати кількома ключовими факторами. Насамперед ідеться про значний потенціал фінансового ринку Філіппін, де значна частина населення досі має обмежений доступ до банківських послуг.

Ще одним аргументом стала бізнес-модель компанії. Завдяки повноцінній банківській ліцензії Tonik має можливість працювати з депозитами та отримувати переваги, які недоступні більшості фінтех-компаній без банківського статусу.

У Toloka.vc також звертають увагу на те, що компанія вже пройшла найскладніший етап розвитку та перейшла до масштабування бізнесу. За підсумками першого кварталу 2026 року група вийшла на позитивний грошовий потік.

Додатковим сигналом для інвесторів став склад акціонерів Tonik. Серед них — японська фінансова група Mizuho Bank і венчурний фонд Peak XV Partners, який раніше працював під брендом Sequoia Capital India & Southeast Asia.

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Коментуючи угоду, Олександр Колб зазначив, що поєднання банківської ліцензії, динамічного зростання бізнесу, прибуткової кредитної моделі та перспективи майбутнього виходу на Токійську фондову біржу дозволяє розраховувати на дохідність у межах 25-50% на рік протягом найближчих трьох років.

Що являє собою Tonik

Tonik Financial Pte. Ltd. зареєстрована в Сінгапурі та виступає материнською структурою цифрового банку Tonik. Компанія позиціонує його як перший необанк Південно-Східної Азії. Основний ринок діяльності — Філіппіни, де банк працює на підставі офіційної ліцензії.

До екосистеми групи також входять команди продажів і дистрибуції, агентська мережа, а також власний технологічний та інженерний хаб.

Основа бізнесу Tonik полягає у залученні депозитів населення та подальшому спрямуванні цих коштів на споживче кредитування з вищою прибутковістю.

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Джерело: AIN.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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