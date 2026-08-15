НБУ застосував заходи впливу до трьох платіжних установ

Національний банк України виніс письмові застереження трьом учасникам платіжного ринку за порушення регуляторних вимог. В усіх випадках регулятор виявив проблеми, пов’язані з регулятивним капіталом, а в двох установах — також недоліки в системах внутрішнього контролю та управління ризиками

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 13 серпня 2026 року.

Які порушення виявив НБУ

Письмове застереження отримало ТОВ «Профітгд». За результатами безвиїзного нагляду Національний банк встановив порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема вимог до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Регулятор вказав на недотримання положень постанови НБУ №64 від 13 червня 2025 року щодо визначення регулятивного капіталу, а також вимог Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових та обмежених платіжних послуг.

Окремі письмові застереження НБУ застосував до ТОВ «ПЦ Герц» та ТОВ «Европейська платіжна система».

У цих двох випадках регулятор також встановив порушення вимог до регулятивного капіталу. Крім того, компанії не забезпечили належне функціонування систем внутрішнього контролю та управління ризиками в частині контролю за дотриманням пруденційних нормативів.

Також читайте: НБУ видав NovaPay нову ліцензію

За даними НБУ, йдеться про порушення Закону України «Про платіжні послуги», вимог до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, правил авторизації діяльності на платіжному ринку та нормативних актів щодо регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Компаніям дали 30 днів на усунення порушень

Усі три платіжні установи повинні вжити заходів для усунення виявлених порушень та не допускати їх повторення надалі.

На виконання вимог НБУ компаніям відведено не більше 30 календарних днів із дати отримання відповідного рішення Комітету.

Регулятивний капітал та система управління ризиками належать до ключових пруденційних вимог для небанківських надавачів платіжних послуг. Їх дотримання дає регулятору змогу контролювати фінансову стійкість установ та здатність учасників ринку виконувати встановлені нормативи.

Редакція PSM звертає увагу, що в усіх трьох випадках НБУ застосував захід впливу у вигляді письмового застереження та встановив строк для виправлення порушень. У повідомленнях регулятора не йдеться про припинення роботи компаній або відкликання їхньої авторизації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

До BankID підключили Glovo, zakaz.ua та паспортний сервіс — НБУ

Обсяги переказів в Україні зросли — НБУ

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок