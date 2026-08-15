Автопром Німеччини на межі краху: причини та наслідки

Автомобільна промисловість Німеччини переживає наймасштабніше скорочення зайнятості серед великих промислових галузей країни. Станом на кінець першого півріччя 2026 року в секторі працювали 691,5 тис. людей — на 42,3 тис., або 5,8%, менше, ніж роком раніше

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, це найнижча кількість працівників у німецькому автопромі з 2005 року. Водночас галузь залишається другою за чисельністю зайнятих у промисловості після машинобудування, де працюють 905,9 тис. людей.

Скорочення охопило як автовиробників, так і постачальників компонентів. У виробництві автомобілів та двигунів чисельність працівників зменшилася на 6,1% — до 429,2 тис. У сегменті деталей і комплектуючих падіння становило 7,6% — до 219,5 тис. Водночас у виробництві кузовів, причепів та надбудов зайнятість зросла на 10% — до 42,8 тис.

До німецького автопрому належать одні з найвідоміших автомобільних брендів світу. Зокрема, це Volkswagen, Audi та Porsche, які входять до Volkswagen Group, а також BMW і Mercedes-Benz. До галузі належить і німецький бренд Opel, який нині є частиною міжнародної групи Stellantis. Водночас статистика зайнятості охоплює не лише самих автовиробників, а й підприємства, що випускають двигуни, кузови, деталі та комплектуючі, тому криза зачіпає значно ширший ланцюг автомобільної промисловості.

Проблеми виходять далеко за межі автомобільної галузі. У всій обробній промисловості Німеччини кількість працівників за рік скоротилася на 144,1 тис., або 2,7%, — до 5,29 млн. Отже, цифра 144,1 тис. стосується всієї обробної промисловості, а не лише автопрому.

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На тлі слабшого попиту та посилення глобальної конкуренції найбільші німецькі виробники переглядають витрати й виробничі потужності. Volkswagen у липні представив новий план трансформації: концерн має намір скоротити модельний ряд до 50%, зменшити складність продуктової пропозиції до 75% та адаптувати виробничі потужності приблизно до 9 млн автомобілів на рік.

До пандемії виробнича система Volkswagen була розрахована приблизно на 12 млн машин. За даними компанії, потужності вже скоротили на 2 млн автомобілів, а наступні кроки заплановані в Європі та Китаї. Серед головних причин трансформації концерн називає зростання витрат, тарифний тиск, посилення регуляторних вимог та жорсткішу глобальну конкуренцію.

Редакція PSM звертає увагу, що падіння зайнятості відбувається на тлі структурної перебудови одного з ключових секторів європейської економіки. Для Німеччини це означає не лише скорочення робочих місць, а й перехід автовиробників до компактнішої виробничої моделі з меншими потужностями та жорсткішим контролем витрат.

Для України ця трансформація важлива як індикатор змін у промисловому попиті ЄС, від якого залежать експортні можливості та інтеграція українських виробників у європейські ланцюги постачання.

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Джерела: destatis.de; volkswagen-group.com.