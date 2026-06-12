PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру врегулювання АТ «Перший інвестиційний банк» (PINBank). Після докапіталізації новим власником та виконання вимог Національного банку України фінансова установа відновила платоспроможність і повернулася до повноцінної роботи на ринку

Як повідомили у Фонді гарантування, результати інспекційної перевірки НБУ підтвердили відповідність банку регуляторним вимогам. У зв’язку з цим Фонд припинив повноваження свого куратора, а PINBank відновлює діяльність як повноцінний учасник банківського сектору.

Також знімаються всі тимчасові обмеження, передбачені законодавством про систему гарантування вкладів. Зокрема, банк може без обмежень виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, включно з виплатою депозитів та нарахуванням відсотків.

PINBank був визнаний неплатоспроможним у лютому 2026 року. Наприкінці квітня 100% акцій банку придбала литовська фінтех-компанія ZEN.COM за ₴175 млн.

У Фонді гарантування зазначають, що обрана модель врегулювання дозволила уникнути припинення роботи установи та забезпечити безперервне обслуговування клієнтів. Вкладники та кредитори зберегли доступ до своїх коштів, а система гарантування вкладів не зазнала додаткового фінансового навантаження.

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«Кейс PINBank демонструє, що навіть у складних умовах воєнного часу механізми врегулювання неплатоспроможних банків працюють. Фонд забезпечив прозорий і конкурентний процес пошуку інвестора, що дозволило не лише зберегти безперервність роботи банку та виконання ним зобов’язань перед клієнтами, а й залучити міжнародного стратегічного інвестора», — заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

За її словами, це вже п’ятий випадок успішного врегулювання неплатоспроможного банку, реалізований Фондом під час повномасштабної війни. Вона також наголосила, що повернення PINBank до нормальної роботи стало результатом співпраці Фонду гарантування, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних інституцій та іноземного інвестора.

Новий власник банку вже провів докапіталізацію установи та виконав усі необхідні вимоги регулятора. У ZEN.COM вважають інвестицію частиною довгострокової стратегії розвитку фінансових сервісів в Україні.

«Успішне завершення усіх процедур врегулювання відкриває нову сторінку в історії PINBank. Для ZEN.COM — європейської фінтех-компанії, що обслуговує клієнтів на 33 ринках, — ця інвестиція є свідченням нашої довгострокової прихильності до розбудови сучасної фінансової інфраструктури та підтримки економічного зростання», — зазначив генеральний директор ZEN.COM у Європі Міхал Богуславський.

У компанії додали, що розглядають український ринок як перспективний напрям для довгострокового розвитку та планують сприяти подальшому зміцненню позицій PINBank у фінансовому секторі країни.

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Джерело: ФГВФО.