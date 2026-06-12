close-btn
PaySpaceMagazine

PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

12.06.2026 17:00
Ольга Деркач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру врегулювання АТ «Перший інвестиційний банк» (PINBank). Після докапіталізації новим власником та виконання вимог Національного банку України фінансова установа відновила платоспроможність і повернулася до повноцінної роботи на ринку

PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

Фото: freepik.com

Як повідомили у Фонді гарантування, результати інспекційної перевірки НБУ підтвердили відповідність банку регуляторним вимогам. У зв’язку з цим Фонд припинив повноваження свого куратора, а PINBank відновлює діяльність як повноцінний учасник банківського сектору.

Також знімаються всі тимчасові обмеження, передбачені законодавством про систему гарантування вкладів. Зокрема, банк може без обмежень виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, включно з виплатою депозитів та нарахуванням відсотків.

PINBank був визнаний неплатоспроможним у лютому 2026 року. Наприкінці квітня 100% акцій банку придбала литовська фінтех-компанія ZEN.COM за ₴175 млн.

У Фонді гарантування зазначають, що обрана модель врегулювання дозволила уникнути припинення роботи установи та забезпечити безперервне обслуговування клієнтів. Вкладники та кредитори зберегли доступ до своїх коштів, а система гарантування вкладів не зазнала додаткового фінансового навантаження.

Також читайте: НБУ назвав можливі терміни IPO ПриватБанку

«Кейс PINBank демонструє, що навіть у складних умовах воєнного часу механізми врегулювання неплатоспроможних банків працюють. Фонд забезпечив прозорий і конкурентний процес пошуку інвестора, що дозволило не лише зберегти безперервність роботи банку та виконання ним зобов’язань перед клієнтами, а й залучити міжнародного стратегічного інвестора», — заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

За її словами, це вже п’ятий випадок успішного врегулювання неплатоспроможного банку, реалізований Фондом під час повномасштабної війни. Вона також наголосила, що повернення PINBank до нормальної роботи стало результатом співпраці Фонду гарантування, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних інституцій та іноземного інвестора.

Новий власник банку вже провів докапіталізацію установи та виконав усі необхідні вимоги регулятора. У ZEN.COM вважають інвестицію частиною довгострокової стратегії розвитку фінансових сервісів в Україні.

«Успішне завершення усіх процедур врегулювання відкриває нову сторінку в історії PINBank. Для ZEN.COM — європейської фінтех-компанії, що обслуговує клієнтів на 33 ринках, — ця інвестиція є свідченням нашої довгострокової прихильності до розбудови сучасної фінансової інфраструктури та підтримки економічного зростання», — зазначив генеральний директор ZEN.COM у Європі Міхал Богуславський.

У компанії додали, що розглядають український ринок як перспективний напрям для довгострокового розвитку та планують сприяти подальшому зміцненню позицій PINBank у фінансовому секторі країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта готується придбати банк: що відомо

У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Джерело: ФГВФО.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ назвав можливі терміни IPO ПриватБанку 11.06.2026

НБУ назвав можливі терміни IPO ПриватБанку
Нова пошта готується придбати банк: що відомо 10.06.2026

Нова пошта готується придбати банк: що відомо
ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи 09.06.2026

ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи
Частка проблемних кредитів в українських банках знизилася — НБУ 02.06.2026

Частка проблемних кредитів в українських банках знизилася — НБУ
У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші 28.05.2026

У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші
Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

 Сьогодні  17:00

PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

 Сьогодні  15:40

Вчені створили систему, що зберігає енергію сонця без батарей

 Сьогодні  14:20

Скільки грошей уберегла Visa від шахраїв

 Сьогодні  13:00

3 ключові метрики свідчать про зростання тиску на майнерів Біткоїна

 Сьогодні  11:40

Uklon запустив власний маркетплейс

 Сьогодні  10:20

Ілон Маск став першим у світі трильйонером

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.