Де українцям шукати віддалену роботу в Європі

Для українців, які перебувають за кордоном або працюють з України, європейський ринок віддаленої роботи відкриває можливість отримати міжнародний досвід і працевлаштуватися в іноземній компанії без переїзду

Водночас вимоги роботодавців і формат працевлаштування можуть суттєво відрізнятися від звичного пошуку роботи, передає ІА РеІнформ.

Найбільше дистанційних вакансій пропонують у сферах IT, маркетингу, дизайну, фінансів, продажів та клієнтської підтримки. Однак віддалені позиції доступні й для фахівців інших напрямів.

Перед початком пошуку варто визначитися зі спеціалізацією та перевірити, чи готова компанія наймати працівників із країни, де перебуває кандидат. Позначка Remote не завжди означає можливість працювати з будь-якої точки світу: частина роботодавців обмежує найм територією ЄС або конкретною країною.

Шукати вакансії можна через LinkedIn, We Work Remotely, Remotive, Indeed, Glassdoor та інші спеціалізовані платформи.

Перед поданням заявки варто підготувати резюме англійською мовою обсягом до двох сторінок та адаптувати його до вимог конкретної вакансії. Роботодавці насамперед оцінюють релевантний досвід, професійні навички й конкретні результати роботи.

Також важливо оновити профіль у LinkedIn. Для дизайнерів, IT-фахівців та представників інших професій, де важливі практичні результати, додатковою перевагою стане портфоліо або посилання на реалізовані проєкти.

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Процес відбору зазвичай передбачає розмову з рекрутером, тестове або технічне завдання та співбесіду з майбутньою командою.

Для багатьох вакансій роботодавці очікують знання англійської щонайменше на рівні B2. Для посад, які передбачають постійне спілкування з клієнтами або управління командою, вимоги можуть бути вищими.

Українцям, які вже перебувають у Європі, перед укладанням контракту варто також з’ясувати юридичний формат роботи. Це може бути трудовий договір, контракт із підрядником або оформлення через спеціалізовану платформу. Окремо потрібно перевірити правила оподаткування, валюту та спосіб отримання виплат у країні проживання.

Ефективніший пошук не обмежується масовим надсиланням резюме. Варто сформувати перелік цікавих компаній, налаштувати сповіщення про нові вакансії, адаптувати кожну заявку та паралельно розвивати професійні контакти.

Такий підхід може допомогти українцям вийти на міжнародний ринок праці та знайти роботу, яка не прив’язана до конкретного місця проживання.

Редакція PSM звертає увагу, що під час оцінки віддаленої вакансії варто дивитися не лише на рівень зарплати. Формат контракту, соціальні гарантії, умови виплат і можливі обмеження за країною перебування можуть суттєво впливати на реальну привабливість пропозиції.

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