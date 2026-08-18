close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки транспортного податку заплатили власники дорогих авто

18.08.2026 16:00
Микола Деркач

За сім місяців власники автомобілів преміумкласу перерахували до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Надходження зросли майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Скільки транспортного податку заплатили власники дорогих авто

Фото: magnific.com/halayalex

Транспортний податок за цей період сплатили 11,5 тис. власників легкових автомобілів. Загальна сума надходжень виявилася майже на 80 млн грн більшою, ніж за сім місяців минулого року.

Де сплатили найбільше транспортного податку

Найбільші надходження традиційно припали на регіони з найбільшою концентрацією дорогих автомобілів. Лідером став Київ, де власники авто сплатили 60,4 млн грн.

До регіонів із найбільшими сумами транспортного податку також увійшли:

  • Дніпропетровська область — 18,8 млн грн;
  • Київська область — 16,2 млн грн;
  • Львівська область — 16,2 млн грн.

Таким чином, лише Київ забезпечив понад чверть усіх надходжень транспортного податку до місцевих бюджетів за сім місяців.

Також читайте: Скільки «податку на Google» сплатили іноземні компанії у 2026

Хто має сплачувати податок

Транспортний податок стосується власників легкових автомобілів, які одночасно відповідають двом критеріям. З року випуску такого авто має минути не більше п’яти років, а його середньоринкова вартість повинна перевищувати 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року.

Середньоринкову вартість транспортних засобів визначає Міністерство економіки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Під час розрахунку враховують марку та модель автомобіля, рік його випуску, об’єм циліндрів двигуна й тип пального.

Перелік автомобілів, які підпадають під оподаткування, Мінекономіки щороку публікує на своєму сайті до 1 лютого. Цього року до нього увійшла 1 281 модель легкових автомобілів.

Перевірити, чи входить конкретна модель до переліку, власники авто можуть на сайті Мінекономіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Податкова передасть Міноборони дані чоловіків 18-60 років

Сплатили податок, а борг залишився: як ДПС перенаправляє платежі

В Україні хочуть запровадити податок на підробітки

Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки «податку на Google» сплатили іноземні компанії у 2026 11.08.2026

Скільки «податку на Google» сплатили іноземні компанії у 2026
Бізнесу розповіли про валютний нагляд: як мінімізувати ризики 06.08.2026

Бізнесу розповіли про валютний нагляд: як мінімізувати ризики
Сплатили податок, а борг залишився: як ДПС перенаправляє платежі 04.08.2026

Сплатили податок, а борг залишився: як ДПС перенаправляє платежі
ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це значить 03.08.2026

ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це значить
В Україні хочуть запровадити податок на підробітки 29.07.2026

В Україні хочуть запровадити податок на підробітки
Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026 26.07.2026

Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026

Вибір редакції
Всі
Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

Останні новини
Сьогодні  17:30

Ця криптовалюта зросла на 5000% за тиждень

 Сьогодні  17:00

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

 Сьогодні  16:30

Де українцям шукати віддалену роботу в Європі

 Сьогодні  16:00

Скільки транспортного податку заплатили власники дорогих авто

 Сьогодні  15:30

В Україні запустили бізнес-інкубатор для молоді

 Сьогодні  15:00

BlaBlaCar хоче продавати залізничні квитки в Україні

 Сьогодні  14:00

Учені випадково створили новий матеріал у космосі

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.