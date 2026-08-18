Скільки транспортного податку заплатили власники дорогих авто

За сім місяців власники автомобілів преміумкласу перерахували до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Надходження зросли майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Транспортний податок за цей період сплатили 11,5 тис. власників легкових автомобілів. Загальна сума надходжень виявилася майже на 80 млн грн більшою, ніж за сім місяців минулого року.

Де сплатили найбільше транспортного податку

Найбільші надходження традиційно припали на регіони з найбільшою концентрацією дорогих автомобілів. Лідером став Київ, де власники авто сплатили 60,4 млн грн.

До регіонів із найбільшими сумами транспортного податку також увійшли:

Дніпропетровська область — 18,8 млн грн;

Київська область — 16,2 млн грн;

Львівська область — 16,2 млн грн.

Таким чином, лише Київ забезпечив понад чверть усіх надходжень транспортного податку до місцевих бюджетів за сім місяців.

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Хто має сплачувати податок

Транспортний податок стосується власників легкових автомобілів, які одночасно відповідають двом критеріям. З року випуску такого авто має минути не більше п’яти років, а його середньоринкова вартість повинна перевищувати 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року.

Середньоринкову вартість транспортних засобів визначає Міністерство економіки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Під час розрахунку враховують марку та модель автомобіля, рік його випуску, об’єм циліндрів двигуна й тип пального.

Перелік автомобілів, які підпадають під оподаткування, Мінекономіки щороку публікує на своєму сайті до 1 лютого. Цього року до нього увійшла 1 281 модель легкових автомобілів.

Перевірити, чи входить конкретна модель до переліку, власники авто можуть на сайті Мінекономіки.

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Джерело: ДПС.