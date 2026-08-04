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Сплатили податок, а борг залишився: як ДПС перенаправляє платежі

04.08.2026 16:20
Микола Деркач

Навіть правильно оформлений поточний платіж може піти на погашення старішої заборгованості. У результаті нове податкове зобов’язання залишиться несплаченим

Сплатили податок, а борг залишився: як ДПС перенаправляє платежі

Фото: chatgpt.com

За наявності податкового боргу платник не завжди може самостійно визначити, яке саме зобов’язання погашатимуть перераховані кошти. Державна податкова служба зобов’язана насамперед спрямувати платіж на закриття заборгованості — від найстарішої до найновішої.

Такий порядок діє незалежно від призначення, яке платник зазначив у платіжній інструкції, нагадали в Головному управлінні ДПС у Львівській області. Правило передбачене пунктом 87.9 статті 87 Податкового кодексу України.

Податкова не переписує платіжку

Формулювання про «зміну призначення платежу» може створювати враження, що податкова редагує банківський документ після його відправлення. Насправді текст платіжної інструкції не змінюється.

ДПС змінює напрям зарахування коштів у системі податкового обліку. Якщо за відповідним платежем уже є прострочений борг, гроші, перераховані для сплати поточного зобов’язання, спочатку закриють старішу заборгованість.

Наприклад, ФОП має невеликий борг з єдиного податку за попередній період, але переказує кошти за поточний місяць. Сплачена сума насамперед піде на стару недоїмку. Якщо грошей не вистачить на обидва зобов’язання, поточний податок залишиться непогашеним і згодом також може перетворитися на борг.

У якій черговості розподіляються кошти

Під час погашення податкового боргу ДПС застосовує визначену законом послідовність:

  1. Основна сума податкового зобов’язання.
  2. Штрафи.
  3. Пеня.

Якщо платник зазначив іншу черговість або взагалі її не визначив, контролюючий орган самостійно розподіляє кошти відповідно до Податкового кодексу.

Виняток передбачений для коштів, спрямованих на виплату заробітної плати та сплату єдиного соціального внеску. Ці платежі не повинні перенаправлятися на погашення іншого податкового боргу.

Який код зазначати у платіжці

ДПС також нагадує, що під час оформлення податкових платежів важливо правильно вказувати код виду сплати.

Для поточних податкових зобов’язань зазвичай використовується код 101, а для самостійного погашення податкового боргу — код 140. Неправильний код може призвести до некоректного відображення операції в обліковій системі.

Читайте також: Деякі ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: кого стосується

Як перевірити, куди зарахували гроші

Переглянути інформацію про борг, переплату, пеню та проведені платежі можна у приватній частині Електронного кабінету ДПС у розділі «Стан розрахунків з бюджетом». Там доступна деталізована інформація з інтегрованої картки платника за кожним видом податку.

За потреби через кабінет можна замовити офіційний витяг про стан розрахунків із бюджетом. ДПС зазначає, що документ дає змогу звірити сплачені податки та перевірити, чи не виникла заборгованість.

Якщо кошти були помилково або надміру перераховані, платник може подати електронну заяву на їх повернення чи перерахування на інший бюджетний рахунок. До заяви необхідно додати копії відповідних платіжних документів.

Редакція PSM звертає увагу: квитанція банку підтверджує проведення переказу, але не гарантує, що кошти були зараховані саме за той податковий період, який зазначив платник. Тому після сплати податків варто перевіряти операцію в Електронному кабінеті ДПС, особливо якщо раніше могла виникнути навіть незначна заборгованість.

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Джерела: lv.tax.gov.ua; rv.tax.gov.ua; cvp.tax.gov.ua; tax.gov.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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