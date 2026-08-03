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Пенсіонерам в Україні можуть доплатити 1038 грн у серпні

03.08.2026 19:00
Микола Деркач

Деякі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати додаткові 1038 грн на догляд. Проте така допомога не нараховується автоматично лише після досягнення 80 років — для її призначення потрібно відповідати встановленим умовам і подати документи

Пенсіонерам в Україні можуть доплатити 1038 грн у серпні

Фото: magnific.com

Хто може отримати допомогу

Право на державну соціальну допомогу на догляд мають одинокі пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які за станом здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги. Необхідність догляду має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії.

Також людина повинна отримувати пенсію відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби.

Отже, самого віку недостатньо. Виплату призначають тим, хто одночасно:

  • досяг 80-річного віку;
  • належить до одиноких осіб;
  • отримує пенсію;
  • має медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Чому виплата становить 1038 грн

Розмір допомоги дорівнює 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 грн, тому щомісячна виплата на догляд складає 1038 грн.

Йдеться не про одноразову серпневу виплату, а про щомісячну державну допомогу, яку після призначення виплачують разом з іншими соціальними виплатами.

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Як оформити допомогу

Автоматично гроші не нараховують. Пенсіонеру або його законному представнику необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії;
  • декларацію про доходи — якщо вона необхідна;
  • документи про опіку — якщо звертається опікун.

Подати документи можна до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноважений орган місцевої влади. ПФУ також передбачає подання документів поштою та в електронній формі через свої онлайн-сервіси або портал «Дія». Заяву розглядають після отримання повного комплекту документів, а допомогу призначають із дня звернення.

Які ще доплати передбачені за віком

Окремо від допомоги на догляд пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати автоматичну вікову компенсацію. У 2026 році її максимальний розмір становить:

  • 300 грн — від 70 до 74 років;
  • 456 грн — від 75 до 79 років;
  • 570 грн — від 80 років.

Таку доплату нараховують за умови, що загальна пенсійна виплата людини не перевищує 10 340,35 грн. Звертатися до Пенсійного фонду для її призначення не потрібно.

Редакція PSM звертає увагу, що виплата у розмірі 1038 грн і вікова надбавка до 570 грн — це різні види державної підтримки. Допомогу на догляд не призначають усім пенсіонерам старше 80 років: для її отримання необхідно окремо звернутися до Пенсійного фонду та документально підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.

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Джерела: napensii.ua; pfu.gov.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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