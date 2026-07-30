Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

У червні 2026 року середня зарплата в Україні становила 32 783 грн, що більше на 5,9% (+1 822 грн) ніж у травні. Тоді показник був на рівні 30 961 грн

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

За його словами, на початку весни найбільші середні зарплати традиційно отримували у наступних секторах:

ІТ – 77 931 грн (в травні – 76 997 грн);

Авіатранспорт – 67 472 грн (65 140 грн);

Фінанси та страхування – 61 047 грн (64 349 грн).

А ось найменші середні зарплати виплачували в таких напрямах:

Бібліотеки, музеї, архіви – 16 952 грн (в травні – 16 091 грн);

Творчість, мистецтво, розваги – 17 684 грн (15 870 грн);

Поштова, кур’єрська діяльність – 20 644 грн (20 016 грн).

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Якщо говорити про регіональну структуру по нарахуванню зарплат, традиційно найвищі зарплати отримують у столиці – 48 393 грн (у травні – 47 115 грн), а найменші – у Кіровоградській області – 23 882 грн (22 336 грн). Водночас заборгованість по заробітній платі потроху зростає: так, на початку липня показник склав 3,8 млрд грн, у червні – теж 3,8 млрд, а у травні – 3,7 млрд.

«Хоча середня зарплата в червні й зросла на майже на 2 тис. грн, ця загальна позитивна динаміка не вирішує існуючі проблеми, адже ми маємо два глибоких структурних викривлення», — пояснює Данило Гетманцев.

Перше – міжрегіональний розрив: столиця випереджає регіони майже вдвічі.

Друге – секторальний дисбаланс: тоді як айтівці та фінансисти тримають планку у 60–70+ тис. грн, працівники культури та освіти змушені виживати на 17–25 тис. грн.

«І не забуваємо про накопичення заборгованості у 3,8 млрд грн, яке зростає. Вирішення цих дисбалансів лежить у детінізації ринку праці, запровадженні прозорих та білих зарплат і прямій відповідальності роботодавців за дотримання європейських стандартів праці та соціального захисту», — додав народний депутат.

Редакція PSM звертає увагу: зростання середньої зарплати не означає однакового покращення доходів для всіх українців. Значний розрив між регіонами та галузями, а також збільшення заборгованості із виплати зарплат свідчать, що ключовими викликами для ринку праці залишаються детінізація зайнятості, дотримання трудових прав і створення рівніших умов оплати праці в усіх регіонах України.

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