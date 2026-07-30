close-btn
PaySpaceMagazine

Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

30.07.2026 19:00
Микола Деркач

У червні 2026 року середня зарплата в Україні становила 32 783 грн, що більше на 5,9% (+1 822 грн) ніж у травні. Тоді показник був на рівні 30 961 грн

Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

Фото: magnific.com

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

За його словами, на початку весни найбільші середні зарплати традиційно отримували у наступних секторах:

  • ІТ – 77 931 грн (в травні – 76 997 грн);
  • Авіатранспорт – 67 472 грн (65 140 грн);
  • Фінанси та страхування – 61 047 грн (64 349 грн).
Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

Фото: t.me/getmantsevdanil

А ось найменші середні зарплати виплачували в таких напрямах:

  • Бібліотеки, музеї, архіви – 16 952 грн (в травні – 16 091 грн);
  • Творчість, мистецтво, розваги – 17 684 грн (15 870 грн);
  • Поштова, кур’єрська діяльність – 20 644 грн (20 016 грн).
Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

Фото: t.me/getmantsevdanil

Читайте також: Гетманцев озвучив нові соціальні стандарти на 2027-2029

Якщо говорити про регіональну структуру по нарахуванню зарплат, традиційно найвищі зарплати отримують у столиці – 48 393 грн (у травні – 47 115 грн), а найменші – у Кіровоградській області – 23 882 грн (22 336 грн). Водночас заборгованість по заробітній платі потроху зростає: так, на початку липня показник склав 3,8 млрд грн, у червні – теж 3,8 млрд, а у травні – 3,7 млрд.

«Хоча середня зарплата в червні й зросла на майже на 2 тис. грн, ця загальна позитивна динаміка не вирішує існуючі проблеми, адже ми маємо два глибоких структурних викривлення», — пояснює Данило Гетманцев.

Перше – міжрегіональний розрив: столиця випереджає регіони майже вдвічі.

Друге – секторальний дисбаланс: тоді як айтівці та фінансисти тримають планку у 60–70+ тис. грн, працівники культури та освіти змушені виживати на 17–25 тис. грн.

«І не забуваємо про накопичення заборгованості у 3,8 млрд грн, яке зростає. Вирішення цих дисбалансів лежить у детінізації ринку праці, запровадженні прозорих та білих зарплат і прямій відповідальності роботодавців за дотримання європейських стандартів праці та соціального захисту», — додав народний депутат.

Редакція PSM звертає увагу: зростання середньої зарплати не означає однакового покращення доходів для всіх українців. Значний розрив між регіонами та галузями, а також збільшення заборгованості із виплати зарплат свідчать, що ключовими викликами для ринку праці залишаються детінізація зайнятості, дотримання трудових прав і створення рівніших умов оплати праці в усіх регіонах України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі працівники можуть зменшити податок із зарплати

У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника

Українські криптобіржі звітуватимуть про рахунки клієнтів

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Страховий і трудовий стаж: у чому різниця 30.07.2026

Страховий і трудовий стаж: у чому різниця
НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby 30.07.2026

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby
Чи зростуть пенсії у серпні: хто може отримати більші виплати 30.07.2026

Чи зростуть пенсії у серпні: хто може отримати більші виплати
Улюблена акція Баффета злетіла на 26%: скільки тепер коштує його ставка 29.07.2026

Улюблена акція Баффета злетіла на 26%: скільки тепер коштує його ставка
Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК 29.07.2026

Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК
Пенсіонерів можуть змусити повернути тисячі гривень: у чому причина 29.07.2026

Пенсіонерів можуть змусити повернути тисячі гривень: у чому причина

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:30

ШІ працюватиме за вас 24/7: Цукерберг озвучив цікавий прогноз

 Сьогодні  19:00

Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

 Сьогодні  18:00

Фінансові асоціації України підписали Меморандум про співпрацю

 Сьогодні  17:30

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

 Сьогодні  17:00

НБУ змінив облікову ставку

 Сьогодні  16:20

Марсохід NASA виявив на Марсі загадкове явище

 Сьогодні  15:40

Microsoft закриває застосунок Whiteboard

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.