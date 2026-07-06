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Деякі працівники можуть зменшити податок із зарплати

06.07.2026 19:30
Микола Деркач

Робітники, які працюють на умовах неповного робочого дня, мають право зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це можливо завдяки податковій соціальній пільзі (ПСП), яка зменшує базу оподаткування вашої зарплати

Деякі працівники можуть зменшити податок із зарплати

Фото: tax.gov.ua

Хто має право на пільгу в цьому році?

ПСП застосовується до місячної зарплати (або інших прирівняних до неї виплат) лише від одного роботодавця. Головна умова – розмір доходу не повинен перевищувати встановлений ліміт.

У 2026 році граничний дохід для отримання ПСП становить 4660 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3328 грн х 1,4 та округлено до найближчих 10 гривень).

Скільки становить базова пільга?

Розмір базової ПСП дорівнює 50 % від січневого прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Відповідно, упродовж усього 2026 року базова пільга становить 1664 грн (3328 грн х 50 %).

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Наприклад, якщо ваша заробітна плата становить 4500 грн, тобто менше граничного доходу для отримання пільги, то лише з 2836 грн будуть утримуватися ПДФО та військовий збір.

Нагадуємо, що скористатися ПСП також можуть:

Редакція PSM звертає увагу, що податкова соціальна пільга не застосовується автоматично. Для її отримання працівник має подати роботодавцю відповідну заяву та, за потреби, документи, які підтверджують право на пільгу. Скористатися ПСП можна лише за одним місцем роботи, а заробітна плата не повинна перевищувати встановлений законом граничний розмір доходу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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