Українські криптобіржі звітуватимуть про рахунки клієнтів

Міністерство фінансів України оновило правила застосування міжнародного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією CRS (Common Reporting Standard), поширивши його на криптоактиви, електронні гроші та цифрові валюти центральних банків (CBDC). Відповідні зміни затверджені наказом Мінфіну від 15 червня 2026 року № 316, який набув чинності з 1 липня

Фактично це означає, що до системи міжнародної податкової звітності тепер залучаються не лише банки та інвестиційні компанії, а й криптобіржі, кастодіальні сервіси, а також емітенти електронних гаманців. Вони повинні проводити належну перевірку своїх клієнтів, визначати підзвітних осіб і передавати інформацію про відповідні рахунки.

Нові вимоги стосуються рахунків, на яких обліковуються операції з віртуальними активами, що можуть використовуватися для інвестування або здійснення платежів. Крім того, до кастодіальних рахунків тепер прирівнюється й зберігання приватних криптографічних ключів клієнтів.

Зміни є частиною впровадження стандарту CRS 2.0, схваленого Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2023 році. Оновлення покликане врахувати появу нових цифрових фінансових інструментів та забезпечити їх включення до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією.

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Водночас для фінансових установ встановлено перехідний період. До 31 грудня 2026 року вони повинні завершити перевірку рахунків фізичних осіб із залишком понад еквівалент 1 млн доларів США. До кінця 2027 року необхідно перевірити всі інші рахунки фізичних осіб, а також рахунки юридичних осіб із залишком понад 250 тис. доларів США.

Зволікання з впровадженням нових процедур може призвести до неповної або несвоєчасної звітності за 2026 рік. Водночас законодавець передбачив і винятки: електронні гаманці із середнім денним залишком до 10 тис. доларів США не підпадають під вимоги звітності, що має зменшити адміністративне навантаження на роздрібних емітентів.

У Державній податковій службі зазначають, що впровадження CRS 2.0 є важливим кроком для інтеграції України до глобальної системи податкової прозорості. Крім того, ДПС вже анонсувала проведення спеціального воркшопу за підтримки ОЕСР, під час якого фінансовим установам роз’яснять практичні аспекти застосування нових правил та вимоги до звітності.

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Джерела: ligazakon, ДПС.