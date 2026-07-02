Інвестиції в ОВДП досягли нового історичного максимуму

У червні 2026 року обсяг інвестицій громадян в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) досяг нового історичного максимуму. Станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув рекордних 153,6 млрд грн — найвищого показника за всю історію ринку

Про це йдеться у матеріалі Міністерства фінансів України.

Станом на 1 липня обсяг вкладень населення становив 150 млрд грн, що на 59% більше, ніж рік тому, та на 33,9% більше, ніж на початку 2026 року, а частка фізичних осіб у структурі власників ОВДП зросла з 5,1% до 7,6% за рік. Портфель страхових компаній зріс на 29,8% за рік (до 24,6 млрд грн), юридичних осіб — на 14,7% (до 213,4 млрд грн). Вкладення банківських установ збільшилися на 8,1% у річному порівнянні до 916,3 млрд грн, залишаючись найбільшою категорією власників із часткою 46,3%.

Водночас частка Національного банку України в структурі власників знизилася з 36,6% до 33,2% за рік, а обсяг його портфеля скоротився на 2,5% до 655,8 млрд гривень. Частка нерезидентів у структурі власників ОВДП залишається незначною та становила 0,9% станом на 1 липня 2026 року (17,8 млрд грн) проти 1,1% рік тому — обсяг їхніх вкладень скоротився на 10,5% у річному вимірі, хоча й зріс на 11,7% з початку 2026 року.

За результатами аукціонів із розміщення ОВДП за перше півріччя 2026 року до державного бюджету було залучено понад 254,1 млрд грн — 189,1 млрд грн на аукціонах з розміщення державних облігацій і 65 млрд грн на аукціонах обміну.

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У червні Мінфін провів 14 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 36,07 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,05% річних у гривні та 3,18% — у євро.

Також у червні Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит з боку учасників ринку становив 17 млрд грн за номінальною вартістю. Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 22 липня 2026 року на нові — з датою погашення 14 листопада 2029 року (термін обігу — близько 3,5 року). У результаті цієї операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що посприяло зменшенню боргового навантаження на державний бюджет у поточному році. Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,95%.

Зазначимо, що у 2025 році було залучено близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн гривень.

В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став третім за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після фінансування від ЄС.

Придбати облігації може кожен охочий — через застосунок «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

У застосунку «Дія» інвестування займає лише кілька хвилин: у розділі «Послуги» потрібно обрати «Військові облігації», визначити тип облігації (з переліком українських міст або територій), обрати банк чи брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Редакція PSM звертає увагу, що дохід від ОВДП для фізичних осіб не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, що робить цей інструмент одним із найпривабливіших способів інвестування в Україні. Водночас перед купівлею варто звертати увагу не лише на рівень дохідності, а й на строк погашення облігацій та власні фінансові цілі.

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