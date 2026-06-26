Король Чарльз III вперше розкрив суму сплачених податків

Король Великої Британії Чарльз III вперше в сучасній історії британської монархії оприлюднив суму своїх особистих податкових платежів. Разом із ним інформацію про сплачені податки розкрив і принц Вільям. Цей крок став частиною політики підвищення прозорості фінансів королівської родини

Згідно з фінансовими звітами, оприлюдненими Букінгемським і Кенсінгтонським палацами, за 2024–2025 податковий рік Чарльз III добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів (близько 17 млн доларів) податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям, який є спадкоємцем британського престолу, задекларував сплату 7,76 млн фунтів стерлінгів.

Для порівняння, роком раніше податкові виплати короля становили 11,7 млн фунтів, тоді як принц Вільям сплатив 8,34 млн фунтів. Таким чином, податкове навантаження монарха зросло, а спадкоємця престолу — дещо скоротилося.

Водночас Букінгемський палац не розкрив, за якою саме ставкою оподатковуються доходи Чарльза III. Відомо лише, що одним із головних джерел його особистого доходу є герцогство Ланкастерське, яке у 2024–2025 фінансовому році принесло монарху 26,5 млн фунтів стерлінгів дивідендів.

Натомість у звіті щодо принца Вільяма зазначено, що він сплачує максимальну ставку податку на всі свої особисті доходи та приріст капіталу.

За словами хранителя королівської скарбниці Джеймса Чалмерса, фінансова система британської монархії може здаватися складною, однак вона побудована на чітких законодавчих принципах, які забезпечують незалежність монарха, його підзвітність та стабільне виконання державних функцій.

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Фінансування офіційної діяльності королівської родини здійснюється окремо від особистих доходів. Для цього використовується Суверенний грант (Sovereign Grant) — щорічна державна виплата, що формується з прибутків Crown Estate. Наступного року її розмір скоротиться зі 137,9 млн до 99,9 млн фунтів стерлінгів. Таке зменшення пов’язане із завершенням десятирічної реконструкції Букінгемського палацу та оновленими прогнозами щодо доходів державного земельного фонду.

Оприлюднений фінансовий звіт також містить важливу заяву щодо майбутнього Букінгемського палацу. Після завершення реставрації король Чарльз III та королева Камілла не планують використовувати його як свою приватну резиденцію. Палац залишиться офіційним церемоніальним центром британської монархії, головним місцем роботи королівського двору та історичною пам’яткою, яка стане ще більш доступною для відвідувачів. Як і раніше, подружжя проживатиме в Кларенс-хаусі.

Рішення розкрити інформацію про особисті податкові платежі ухвалено на тлі посиленої уваги до фінансів британської королівської родини. Хоча Чарльз III ще в статусі принца Уельського публікував дані про сплату податків, а королева Єлизавета II добровільно почала сплачувати податок на доходи ще у 1992 році, жоден британський монарх у сучасній історії досі не розкривав суму своїх особистих податкових зобов’язань. Саме тому нинішня публікація вважається історичним кроком на шляху до більшої відкритості британської монархії.

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Джерела: Bloomberg, BBC.