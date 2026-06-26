Білий дім просить OpenAI відкласти запуск GPT-5.6: що відбувається

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до OpenAI з проханням обмежити початковий запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-5.6

Як повідомляє The Information, на першому етапі компанія надасть доступ до моделі лише обмеженому колу партнерів замість широкого публічного релізу.

За інформацією видання, генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що під час попереднього етапу тестування уряд США схвалюватиме доступ до GPT-5.6 «для кожного клієнта окремо». Якщо такий формат виправдає себе, компанія розраховує відкрити ширший доступ уже за кілька тижнів.

Таким чином, адміністрація Трампа фактично підштовхує OpenAI до моделі обмеженого розповсюдження найпотужніших ШІ-систем — підходу, який раніше добровільно обрала Anthropic.

За даними The Information, OpenAI тісно співпрацювала з урядом США під час підготовки релізу. Ініціаторами обмеженого запуску стали Офіс національного директора з кібербезпеки (Office of the National Cyber Director) та Офіс з питань науки і технологічної політики (Office of Science and Technology Policy).

Попри попередні заяви про мінімальне державне втручання у розвиток штучного інтелекту, останнім часом адміністрація Трампа посилила контроль над передовими AI-моделями. На початку червня президент підписав указ, який передбачає добровільне попереднє тестування нових моделей державними органами перед їхнім публічним запуском.

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Певною мірою ситуація нагадує історію з Anthropic. На початку року компанія оголосила, що її новітня кібербезпекова модель Claude Mythos буде доступна лише обмеженому колу партнерів у межах програми Project Glasswing. У Anthropic пояснили таке рішення високими ризиками зловживання надзвичайно потужною моделлю. Це викликало дискусії в галузі: одні вважають такий підхід необхідним для безпеки, інші — маркетинговим кроком.

Експерти зазначають, що сучасні великі мовні моделі вже здатні допомагати у створенні шкідливого програмного забезпечення, а окремі системи можуть автоматизувати проведення складних кібератак. Особливе занепокоєння викликають так звані frontier-моделі, які потенційно здатні знаходити та експлуатувати вразливості програмного забезпечення значно швидше за людину. Саме тому уряди дедалі активніше шукають баланс між розвитком інновацій і мінімізацією ризиків.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що інформація про обмежений запуск GPT-5.6 наразі базується на повідомленнях The Information і підтверджується низкою авторитетних американських ЗМІ, зокрема The Verge, Axios та Financial Times. Якщо такий механізм погодження доступу стане постійною практикою, це може стати важливим прецедентом для світового регулювання найпотужніших систем штучного інтелекту.

Для України це також має значення, адже подібні моделі дедалі активніше використовуються у сфері кібербезпеки, державного управління та цифрової трансформації, а питання їхнього безпечного впровадження набуває стратегічного значення.

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Допоміжні матеріали: techcrunch.com.