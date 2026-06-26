close-btn
PaySpaceMagazine

Білий дім просить OpenAI відкласти запуск GPT-5.6: що відбувається

26.06.2026 13:30
Микола Деркач

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до OpenAI з проханням обмежити початковий запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-5.6

Білий дім просить OpenAI відкласти запуск GPT-5.6: що відбувається

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє The Information, на першому етапі компанія надасть доступ до моделі лише обмеженому колу партнерів замість широкого публічного релізу.

За інформацією видання, генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що під час попереднього етапу тестування уряд США схвалюватиме доступ до GPT-5.6 «для кожного клієнта окремо». Якщо такий формат виправдає себе, компанія розраховує відкрити ширший доступ уже за кілька тижнів.

Таким чином, адміністрація Трампа фактично підштовхує OpenAI до моделі обмеженого розповсюдження найпотужніших ШІ-систем — підходу, який раніше добровільно обрала Anthropic.

За даними The Information, OpenAI тісно співпрацювала з урядом США під час підготовки релізу. Ініціаторами обмеженого запуску стали Офіс національного директора з кібербезпеки (Office of the National Cyber Director) та Офіс з питань науки і технологічної політики (Office of Science and Technology Policy).

Попри попередні заяви про мінімальне державне втручання у розвиток штучного інтелекту, останнім часом адміністрація Трампа посилила контроль над передовими AI-моделями. На початку червня президент підписав указ, який передбачає добровільне попереднє тестування нових моделей державними органами перед їхнім публічним запуском.

Читайте також: OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT

Певною мірою ситуація нагадує історію з Anthropic. На початку року компанія оголосила, що її новітня кібербезпекова модель Claude Mythos буде доступна лише обмеженому колу партнерів у межах програми Project Glasswing. У Anthropic пояснили таке рішення високими ризиками зловживання надзвичайно потужною моделлю. Це викликало дискусії в галузі: одні вважають такий підхід необхідним для безпеки, інші — маркетинговим кроком.

Експерти зазначають, що сучасні великі мовні моделі вже здатні допомагати у створенні шкідливого програмного забезпечення, а окремі системи можуть автоматизувати проведення складних кібератак. Особливе занепокоєння викликають так звані frontier-моделі, які потенційно здатні знаходити та експлуатувати вразливості програмного забезпечення значно швидше за людину. Саме тому уряди дедалі активніше шукають баланс між розвитком інновацій і мінімізацією ризиків.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що інформація про обмежений запуск GPT-5.6 наразі базується на повідомленнях The Information і підтверджується низкою авторитетних американських ЗМІ, зокрема The Verge, Axios та Financial Times. Якщо такий механізм погодження доступу стане постійною практикою, це може стати важливим прецедентом для світового регулювання найпотужніших систем штучного інтелекту.

Для України це також має значення, адже подібні моделі дедалі активніше використовуються у сфері кібербезпеки, державного управління та цифрової трансформації, а питання їхнього безпечного впровадження набуває стратегічного значення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вартість роботи з ChatGPT: огляд тарифних планів

OpenAI запустила режим навчання в ChatGPT

OpenAI запустила нову модель ChatGPT

Допоміжні матеріали: techcrunch.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелектСША
google news
Новини по темі
Claude Mythos від Anthropic за кілька годин обійшов захист спецслужб США 25.06.2026

Claude Mythos від Anthropic за кілька годин обійшов захист спецслужб США
Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу 25.06.2026

Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу
BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна 24.06.2026

BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна
Viber запустив ChatGPT прямо в месенджері 23.06.2026

Viber запустив ChatGPT прямо в месенджері
ДПС запустить ШІ-агента в Електронному кабінеті платника податків 22.06.2026

ДПС запустить ШІ-агента в Електронному кабінеті платника податків
OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT 20.06.2026

OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  16:00

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ

 Сьогодні  14:20

YouTube оновлює Shorts: що зміниться

 Сьогодні  13:30

Білий дім просить OpenAI відкласти запуск GPT-5.6: що відбувається

 Сьогодні  12:40

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

 Сьогодні  11:50

АМКУ дозволив Crédit Agricole придбати банк «Львів»

 Сьогодні  11:00

Швидкий обвал Біткоїна стер $48 млрд капіталізації за 25 хвилин

 Сьогодні  10:10

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.