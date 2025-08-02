OpenAI запустила режим навчання в ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила про запуск Study Mode — нового режиму в ChatGPT, який покликаний допомогти студентам розвивати власне критичне мислення, а не просто отримувати готові відповіді

У цьому режимі ChatGPT ставитиме користувачам зустрічні запитання, щоб перевірити їхнє розуміння матеріалу, а в окремих випадках — відмовлятиметься давати пряму відповідь, доки студент не долучиться до активної роботи з темою.

Рим навчання поступово стане доступним для авторизованих користувачів тарифів Free, Plus, Pro та Team. У найближчі тижні компанія планує запустити цей режим і для передплатників Edu — переважно школярів та студентів, чиї навчальні заклади оформили підписку для всього колективу.

За словами OpenAI, новий режим має стати відповіддю на масове використання ChatGPT у навчальних закладах.

Дослідження показують, що ChatGPT може бути корисним тьютором для молоді, але водночас — шкодити розвитку критичного мислення. Наприклад, наукова робота, опублікована у червні, виявила, що люди, які використовують ChatGPT для написання есе, демонструють нижчу мозкову активність у процесі, ніж ті, хто користується Google Search або взагалі обходиться без допоміжних інструментів.

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Коли ChatGPT вперше з’явився у 2022 році, його швидке поширення в навчальних середовищах викликало занепокоєння педагогів і навіть призвело до заборони генеративного ШІ в багатьох шкільних округах США. Проте вже у 2023 році частину цих заборон скасували, а викладачі почали миритися з тим, що ChatGPT став невід’ємною частиною життя молоді.

Запуск Study Mode покликаний зробити ChatGPT саме навчальним інструментом, а не просто «машиною для відповідей». Подібний підхід у квітні впровадила компанія Anthropic для свого чат-бота Claude, назвавши його Learning Mode.

Втім, у ефективності нового режиму є обмеження: студент може будь-якої миті перемкнутися на стандартний режим і просто отримати відповідь. Як зазначила віцепрезидентка OpenAI з питань освіти Лія Белскі, наразі компанія не пропонує батькам або адміністраторам інструментів, щоб примусово закріпити Study Mode. Водночас OpenAI розглядає можливість додати такі налаштування у майбутньому.

Отже, успіх Study Mode залежить від мотивації самих студентів — їм потрібно справді хотіти навчатися, а не лише швидко закінчити завдання.

OpenAI називає цей запуск першим кроком до вдосконалення навчального потенціалу ChatGPT і планує у майбутньому публікувати більше інформації про те, як студенти використовують генеративний ШІ протягом навчання.

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Джерело: TechCrunch.