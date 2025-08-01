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OpenAI готує запуск GPT-5: зафіксовано інтеграцію у продукти Microsoft

01.08.2025 20:40
Микола Деркач

GPT-5 може з’явитися вже найближчими днями. У коді Copilot, Microsoft 365 та Azure для Windows 11 знайшли згадки про нову модель, яку Microsoft готує до інтеграції у свої сервіси

OpenAI готує запуск GPT-5: зафіксовано інтеграцію у продукти Microsoft

Фото: chatgpt.com

Фахівці медіапорталу Windows Latest помітили, що на деяких пристроях Android та iOS з’явився новий режим AI-асистента під назвою Smart. Після технічного аналізу цього режиму дослідникам вдалося знайти чимало цікавих деталей.

Після окремої інсталяції застосунку Copilot експерти звернули увагу на модуль SmartChatModeProvider. Він додає параметр «Smart» до тегу SendMessageMode.Smart під час надсилання повідомлення в чаті. На бекенді саме цей тег визначає, яку модель AI використовувати для обробки. Наразі більшість запитів спрямовується до GPT-4, але виданню вдалося зафіксувати випадки, коли деякі з них оброблялися моделлю GPT-5.

Також було помічено, що для опрацювання запитів використовувалися різні версії AI-помічника п’ятого покоління. Як вони між собою пов’язані, з’ясувати не вдалося. Імовірно, це стандартний і аналітичний режими чат-бота.

Цікаве по темі: OpenAI запускає ChatGPT agent — автоматизованого ШІ-помічника

Крім того, дослідники виявили ще дві функції — windowscomposersmartmode та smart-mode-default, які визначають, чи буде режим Smart доступним для користувача та у якому форматі. У публікації зазначається, що це свідчить про активацію кнопки Smart на стороні сервера, а не користувача. Також робиться висновок, що безкоштовна версія GPT-5 може стати доступною всім, але з обмеженням кількості запитів.

Ще одна цікава деталь — у Microsoft Edge знайшли згадку про режим Smart, який із останніми оновленнями отримав функцію пошуку Copilot.

Ймовірно, першим застосунком, де почне працювати чат-бот нового покоління, стане AI-асистент Microsoft Copilot. Ознаки інтеграції GPT-5 вже помітні також у пакеті Microsoft 365 та хмарній платформі Azure.

Нагадаємо, що OpenAI підтвердила, що працює над GPT-5 — новим поколінням штучного інтелекту (ШІ), яке об’єднає ключові досягнення різних моделей і, ймовірно, вийде вже цього літа. Наразі ChatGPT використовує кілька різних моделей для різних завдань. Вони всі досить потужні, але мають однакові назви, що створює плутанину.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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