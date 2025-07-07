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OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT

07.07.2025 20:20
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI підтвердила, що працює над GPT-5 — новим поколінням штучного інтелекту (ШІ), яке об’єднає ключові досягнення різних моделей і, ймовірно, вийде вже цього літа

OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT

OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT Фото: freepik.com

Наразі ChatGPT використовує кілька різних моделей для різних завдань. Вони всі досить потужні, але мають однакові назви, що створює плутанину. Крім того, компанія підтримує окрему серію моделей з індексом «о», які спеціалізуються на міркуванні, тоді як GPT-4o та інші зосереджені на мультимодальності — вмінні працювати з текстом, зображеннями та аудіо одночасно.

GPT-5 має об’єднати ці два напрями в одній універсальній моделі.

«Ми справді натхнені тим, що створюємо не просто нову передову модель, а й об’єднуємо дві наші серії, — заявив керівник напряму взаємодії з розробниками в OpenAI Ромен Юе. — Прориви в міркуванні з о-серії та прориви в мультимодальності з GPT-серії поєднаються — і саме це буде GPT-5. Сподіваюся, скоро зможу розповісти про це більше».

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Раніше в OpenAI також зазначали, що GPT-5 значно покращить можливості вже наявних моделей і зменшить потребу перемикатися між ними.

«GPT-5 — це наша наступна базова модель, яка покликана зробити все, на що здатні поточні моделі, ще кращим — і без необхідності перемикання», — зазначив віцепрезидент компанії Джеррі Творек.

Поки що точна дата запуску GPT-5 невідома, але Сем Альтман натякнув, що реліз очікується влітку.

Нагадаємо, що OpenAI випустила ШІ-агента для програмування. Агент під назвою Codex зможе писати програмні функції, виправляти помилки і проводити тести. Codex, який все ще знаходиться на ранніх стадіях і має обмежену функціональність, орієнтований на працівників з певними технічними знаннями і спочатку буде випущений в якості «дослідницької версії» для платних користувачів ChatGPT Pro, Enterprise і Team.

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Джерело: Bleeping Computer.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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