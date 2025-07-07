OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT

Компанія OpenAI підтвердила, що працює над GPT-5 — новим поколінням штучного інтелекту (ШІ), яке об’єднає ключові досягнення різних моделей і, ймовірно, вийде вже цього літа

Наразі ChatGPT використовує кілька різних моделей для різних завдань. Вони всі досить потужні, але мають однакові назви, що створює плутанину. Крім того, компанія підтримує окрему серію моделей з індексом «о», які спеціалізуються на міркуванні, тоді як GPT-4o та інші зосереджені на мультимодальності — вмінні працювати з текстом, зображеннями та аудіо одночасно.

GPT-5 має об’єднати ці два напрями в одній універсальній моделі.

«Ми справді натхнені тим, що створюємо не просто нову передову модель, а й об’єднуємо дві наші серії, — заявив керівник напряму взаємодії з розробниками в OpenAI Ромен Юе. — Прориви в міркуванні з о-серії та прориви в мультимодальності з GPT-серії поєднаються — і саме це буде GPT-5. Сподіваюся, скоро зможу розповісти про це більше».

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Раніше в OpenAI також зазначали, що GPT-5 значно покращить можливості вже наявних моделей і зменшить потребу перемикатися між ними.

«GPT-5 — це наша наступна базова модель, яка покликана зробити все, на що здатні поточні моделі, ще кращим — і без необхідності перемикання», — зазначив віцепрезидент компанії Джеррі Творек.

Поки що точна дата запуску GPT-5 невідома, але Сем Альтман натякнув, що реліз очікується влітку.

Нагадаємо, що OpenAI випустила ШІ-агента для програмування. Агент під назвою Codex зможе писати програмні функції, виправляти помилки і проводити тести. Codex, який все ще знаходиться на ранніх стадіях і має обмежену функціональність, орієнтований на працівників з певними технічними знаннями і спочатку буде випущений в якості «дослідницької версії» для платних користувачів ChatGPT Pro, Enterprise і Team.

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Джерело: Bleeping Computer.