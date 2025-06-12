OpenAI випустила найпотужнішу версію свого ШІ — o3-pro

Компанія OpenAI запустила модель штучного інтелекту (ШІ) o3-pro, яку компанія вважає своєю найпотужнішою на сьогоднішній день

o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яку OpenAI представила на початку цього року. На відміну від традиційних моделей ШІ, моделі для розв’язування задач працюють покроково, що дозволяє їм більш надійно виконувати завдання в таких сферах, як фізика, математика та програмування.

o3-pro доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, замінюючи модель o1-pro. Користувачі Enterprise та Edu отримають доступ до неї наступного тижня. Також o3-pro доступна через API розробників OpenAI.

Ціна на o3-pro в API становить $20 за мільйон вхідних токенів і $80 за мільйон вихідних токенів. Вхідні токени — це токени, що подаються в модель, а вихідні — це токени, які модель генерує на основі вхідних токенів. Мільйон вхідних токенів дорівнює близько 750 000 слів.

«У експертних оцінках рецензенти постійно віддають перевагу o3-pro перед o3 у всіх тестованих категоріях, особливо в таких ключових областях, як наука, освіта, програмування, бізнес та допомога у написанні, — пише OpenAI. — Рецензенти також оцінювали o3-pro вищими балами за чіткість, вичерпність, виконання інструкцій і точність».

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o3-pro має доступ до інструментів, що дозволяє їй здійснювати пошук в інтернеті, аналізувати файли, обробляти візуальні дані, використовувати Python, персоналізувати відповіді з використанням пам’яті та багато іншого. Як недолік, OpenAI зазначає, що відповіді моделі зазвичай займають більше часу для обробки, ніж у o1-pro.

o3-pro має й інші обмеження. Тимчасові чати з моделлю в ChatGPT вимкнені через «технічну проблему», яку OpenAI наразі вирішує. o3-pro не може генерувати зображення. І функція Canvas, що є робочим простором на основі ШІ від OpenAI, не підтримується o3-pro.

З позитивного боку, o3-pro демонструє вражаючі результати в популярних бенчмарках ШІ, згідно з внутрішнім тестуванням OpenAI. У тесті AIME 2024, який оцінює математичні навички моделі, o3-pro перевершує найкращу модель ШІ Google, Gemini 2.5 Pro. o3-pro також випереджає нещодавно випущену модель Claude 4 Opus від Anthropic в тесті GPQA Diamond, який перевіряє знання науки на рівні PhD (кандидат наук).

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Джерело: Tech Crunch.