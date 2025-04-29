OpenAI додав онлайн-шопінг до ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення функції пошуку в ChatGPT, додавши можливість зручно шукати товари та купувати їх безпосередньо через чат. Нововведення доступне для користувачів GPT-4o — як Pro та Plus, так і безплатної версії, а також для тих, хто користується ChatGPT без реєстрації

Відтепер під час пошуку товарів ChatGPT пропонуватиме користувачам кілька рекомендацій із зображеннями, описами, відгуками та прямими посиланнями на сторінки для покупки. Спочатку можливості обмежені кількома категоріями — електроніка, мода, краса та товари для дому — але OpenAI планує розширювати перелік.

Особливістю нової функції є те, що користувачі можуть ставити надзвичайно конкретні запитання у природній формі й отримувати персоналізовані результати. Крім того, для Pro та Plus користувачів невдовзі буде інтегровано пам’ять — ChatGPT враховуватиме попередні розмови, щоб робити ще точніші рекомендації щодо покупок. Важливо: пам’ять не буде доступною для користувачів у ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

OpenAI наголошує, що результати пошуку формуються незалежно та базуються на структурованих метаданих третіх сторін — таких як ціни, характеристики товарів та відгуки. Рекламні оголошення не інтегровані у видачу, а компанія не отримуватиме комісію з покупок, здійснених через ChatGPT.

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Оновлення пошуку також передбачає відображення популярних запитів під час введення тексту, подібно до автодоповнення в Google Search. Крім того, тепер функцію пошуку через ChatGPT можна використовувати і в WhatsApp.

За даними OpenAI, пошук є однією з найпопулярніших функцій чат-бота та стрімко зростає: лише минулого тижня користувачі здійснили понад мільярд пошукових запитів через ChatGPT.

Таким чином, OpenAI не лише розширює можливості ШІ, перетворюючи його на універсальну платформу для пошуку, спілкування і покупок, але й активно кидає виклик таким гігантам, як Google, Anthropic, xAI та Perplexity AI.

Нагадаємо, що компанія OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер у рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку, заявив керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні.

Суддя, який веде процес, минулого року встановив, що Google має монополію на пошук в інтернеті та пов’язану з ним рекламу.

Наразі Google не виставив Chrome на продаж. Компанія планує оскаржити рішення про те, що вона є монополістом.

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Джерела: bloomberg.com, techcrunch.com.