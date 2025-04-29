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OpenAI додав онлайн-шопінг до ChatGPT

29.04.2025 14:40
Микола Деркач
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Компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення функції пошуку в ChatGPT, додавши можливість зручно шукати товари та купувати їх безпосередньо через чат. Нововведення доступне для користувачів GPT-4o — як Pro та Plus, так і безплатної версії, а також для тих, хто користується ChatGPT без реєстрації

OpenAI додав онлайн-шопінг до ChatGPT

OpenAI додав онлайн-шопінг до ChatGPT Фото: freepik.com

Відтепер під час пошуку товарів ChatGPT пропонуватиме користувачам кілька рекомендацій із зображеннями, описами, відгуками та прямими посиланнями на сторінки для покупки. Спочатку можливості обмежені кількома категоріями — електроніка, мода, краса та товари для дому — але OpenAI планує розширювати перелік.

Особливістю нової функції є те, що користувачі можуть ставити надзвичайно конкретні запитання у природній формі й отримувати персоналізовані результати. Крім того, для Pro та Plus користувачів невдовзі буде інтегровано пам’ять — ChatGPT враховуватиме попередні розмови, щоб робити ще точніші рекомендації щодо покупок. Важливо: пам’ять не буде доступною для користувачів у ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

OpenAI наголошує, що результати пошуку формуються незалежно та базуються на структурованих метаданих третіх сторін — таких як ціни, характеристики товарів та відгуки. Рекламні оголошення не інтегровані у видачу, а компанія не отримуватиме комісію з покупок, здійснених через ChatGPT.

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Оновлення пошуку також передбачає відображення популярних запитів під час введення тексту, подібно до автодоповнення в Google Search. Крім того, тепер функцію пошуку через ChatGPT можна використовувати і в WhatsApp.

За даними OpenAI, пошук є однією з найпопулярніших функцій чат-бота та стрімко зростає: лише минулого тижня користувачі здійснили понад мільярд пошукових запитів через ChatGPT.

Таким чином, OpenAI не лише розширює можливості ШІ, перетворюючи його на універсальну платформу для пошуку, спілкування і покупок, але й активно кидає виклик таким гігантам, як Google, Anthropic, xAI та Perplexity AI.

Нагадаємо, що компанія OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер у рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку, заявив керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні.

Суддя, який веде процес, минулого року встановив, що Google має монополію на пошук в інтернеті та пов’язану з ним рекламу.

Наразі Google не виставив Chrome на продаж. Компанія планує оскаржити рішення про те, що вона є монополістом.

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Джерела: bloomberg.com, techcrunch.com.

Рубрики: E-commerceСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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