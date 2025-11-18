Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

Колишній CEO Amazon очолить Project Prometheus разом з техкерівником Віком Баджаджем

Після того як чотири роки тому Джефф Безос залишив посаду CEO Amazon, мільярдер та засновник онлайн-магазину знову повертається до ролі керівника. Цього разу він призначив себе співгенеральним директором стартапу зі штучного інтелекту під назвою Project Prometheus, пише New York Times із посиланням на анонімні джерела.

Стартап зосередиться на розробці ШІ для інженерії та виробництва у різних галузях і вже залучив $6,2 млрд фінансування — більше, ніж багато компаній здатні зібрати за весь період існування. Разом із Безосом компанію очолює співзасновник та спів-CEO Вік Баджадж — техкерівник, фізик і хімік, найвідоміший своєю роботою у лабораторії інновацій Google X, де він заснував медичний стартап Verily.

Невідомо, як довго існує компанія, але Project Prometheus уже найняв 100 співробітників і «переманив» фахівців з таких компаній, як OpenAI, DeepMind та Meta, зазначає видання.

Інших деталей про проєкт немає: Безос не розкрив, де буде розташована компанія і як працюватиме її технологія.

Також третя найбагатша людина у світі протягом кількох років активно залучена до роботи своєї аерокосмічної компанії Blue Origin як засновник та одноосібний акціонер, але повернення до ролі CEO стане для нього першою формальною посадою після відходу з Amazon.

Безос та Баджадж виходять на переповнений ринок штучного інтелекту, де інвестуються десятки мільярдів доларів у конкурентів на зразок OpenAI та витрачаються ще мільярди на підтримку швидкого розвитку моделей.

Водночас дедалі більше експертів ставлять під сумнів фінансову стійкість індустрії. Майкл Беррі, найвідоміший за тим, що точно передбачив іпотечну кризу 2008 року, нещодавно інвестував $1 млрд у ставки на падіння акцій Palantir та Nvidia — всього через кілька днів після того, як звинуватив деякі великі техкомпанії у використанні бухгалтерських прийомів, щоб «штучно підвищити прибуток».

